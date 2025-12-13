بازدید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از پروژه «پارکینگ فرهنگ»

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با حضور در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد از پروژه «پارکینگ فرهنگ» بازدید کرد. این بازدید با همراهی سید محمدحسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، انجام شد.

در جریان این بازدید، روند ساخت پروژه «پارکینگ فرهنگ» مورد بررسی قرار گرفت و مسائل، مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای آن به صورت میدانی ارزیابی شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن تاکید بر اهمیت تسریع در اجرای این پروژه، قول مساعد داد با حمایت‌های لازم، روند ساخت «پارکینگ فرهنگ» با شتاب بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود، فاز نخست این پروژه در سال جاری به بهره برداری برسد و نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های خدماتی و ترافیکی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ایفا کند.

پروژه «پارکینگ فرهنگ» در دو فاز اجرایی برنامه ریزی شده است؛ فاز نخست که در مجاورت کتابخانه ملی قرار دارد، هم اکنون در حال ساخت بوده و ظرفیت ۸۰۰ خودرو را دارد. فاز دوم آن نیز با ظرفیت پارک حدود ۲ هزار خودرو طراحی شده است که در مجموع، پس از تکمیل هر دو فاز، امکان خدمات رسانی به حدود ۳ هزار خودرو فراهم خواهد شد.