صیانت از یکپارچگی اراضی عباس آباد برای شهر تهران یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای راهبردی و نظارت بر اجرای طرح ویژه اراضی عباس آباد به منظور نظارت بر چگونگی اجرای طرح ویژه اراضی عباس آباد که شامل طرح ها و پروژه های متعدد است و نیز رصد ساخت و ساز و بارگذاری ها مالکیت یکپارچه اراضی و مدیریت بخشهای مختلف در چارچوب فعالیت های فرهنگی کلان ملی فراملی بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور تشکیل و فعالیت می کند.

سید محمد حسین حجازی، مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در این جلسه خاطرنشان کرد:"شورای راهبری اراضی عباس آباد یک تکلیف قانونی بر زمین مانده در سالهای گذشته بوده است که متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز تکه تکه شدن مدیریت ها و فضاها و آسیب جدی به یکپارچگی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد هم به خاطر عدم توجه به این شورا، تکالیف و مصوبات قانونی و اسناد بالادستی مصوب این منطقه صورت گرفته است."

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد:"امیدواریم با تشکیل جلسات و فعالیت مستمر این شورا،طرح ویژه اراضی عباس آباد به نتیجه برسد و یکپارچگی مدیریت و فعالیت های آن همانطور که در قانون به صراحت عنوان شده تحقق پیدا کند."

پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران نیز با تاکید بر حفظ اراضی عباس آباد به عنوان یک پهنه سبز فرهنگی یادآور شد:"مدیریت یکپارچه منطقه عباس آباد یک ضرورت قانونی است که در برنامه سوم شهر تهران نیز به آن اشاره شده است و بر همین اساس مدیریت شهری و دستگاه های مسئول باید به سمتی برویم که همه فضاها،طرح ها و پروژه های موجود در اراضی به عنوان یک سمفونی هماهنگ و موزون عمل کند."

معاون شهردار تهران با ابراز نگرانی از اجرای برخی پروژه های خارج از طرح جامع اراضی عباس آباد افزود:"متاسفانه در حال حاضر و بر اساس آخرین بررسی صورت گرفته بارگزاریها و تراکم ابنیه ساخته شده در اراضی بیش از میزان مصوب در طرح جامع است که در صورت ادامه بیش از گذشته به این پهنه ارزشمند شهری آسیب وارد می کند و شهر را از یک فرصت منحصر به فرد محروم می سازد."

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نیز در این جلسه خاطرنشان کرد:"از زمان تصویب طرح جامع اراضی عباس آباد در سال ۸۴ شاهد سلسله اتفاقات و رویدادهای خوبی در سطح اراضی بوده ایم که لازم است این شورا با نگاهی به گذشته نسبت به آسیب شناسی پروژه ها،ساخت و ساز ها و عملکرد بخش های مختلف اقدام کرد."

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر لزوم شفاف سازی عملکرد ها و تقویت نظارت عمومی یادآور شد:"با تقویت جایگاه رسانه ها و حساسیت افکار عمومی بسیاری از تخلفها و اقدامات غیر قانونی با محدودیت جدی رو به رو شده اند که این مسئله می تواند با بیان شفاف مسائل و مشکلات اراضی عباس آباد اصلاح برخی موارد را در پی داشته باشد."

سالاری افزود:" به اصلاح دسترسی ها،ساماندهی پارکینگ ها ، اصلاح برخی پروژه ها از نظر کاربری و عملکرد و نیز نظارت دقیق بر بارگزاری ها از جمله مسائلی است که در شورای راهبری باید در خصوص آن تصمیم گیری شود."

سید سعید میر حسینی، عضو حقیقی شورای راهبری نیز با اشاره به سوابق طرح ها و پروژه های اجرا در اراضی یاد آور شد:"تشکیل شورای راهبری و فعالیت مستمر آن یک اتفاق با ارزش برای منطقه و حتی کل شهر تهران است که اثرات ملی و فراملی در پی خواهد داشت.امروز پل طبیعت یک برند جهانی است که پروژه ها و طرح های دیگری هم در طرح جامع پیش بینی شده که قابلیت برند شدن را دارا هستند."

سید محمد بهشتی، دیگر عضو شورا نیز با انتقاد بر ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از طرح جامع افزود:"کل شهر تهران در حوزه معماری و شهرسازی در سالهای گذشته شاهد اتفاقات ناگواری بوده است ، که منطقه عباس آباد نیز از آن مستثنی نبوده است.با این همه به دلیل حساسیت هایی که بوده و نظارت های صورت گرفته منطقه آسیب کمتری دیده است."

وی تاکید کرد:"عباس آباد یک عرصه برای فعالیت های فرهنگی در مقیاس بین المللی است که باید جریان زندگی در آن جاری شود و از نگاه عمرانی فاصله بگیرد."