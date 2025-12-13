آیت الله شاهچراغی الگوی مردم داری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی رحلت عالم ربانی، آیت الله سید محمد شاهچراغی را تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر غم‌انگیز وفات حضرت آیةت الله سیدمحمد شاهچراغی طاب‌ثراه، شخصیت روحانی و انقلابی استان سمنان، واصل و موجب تألم خاطر و تأسف وافر گردید. قریب به چهار دهه آشنایی اینجانب با این عالمربانی، سال‌ها حضور و خدمت او در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه‌ی سمنان مهدیشهر و سایر خدمات معظم‌له، من‌جمله ریاست بنیاد شهید استان و مهم‌تر از همه، هدایت علمی مذهبی و سنگربانی حدود عقیدتی آحاد مردم مؤمن منطقه، موجب ارادتی وثیق بوده و فقدان او نیز که اینک رخنه در ساحت دین و دانش است، سبب حسرتی عمیق است!

همچنانکه رسول گرامی اسلام فرمود: ما قَبَضَ اللّه ُ تَعالی عالِما مِن هذهِ الاُمَّةِ إلاّ کانَ ثَغرَةٌ فِی الإسلامِ، لا تُسَدُّ ثُلمَتُهُ إلی یَومِ القِیامَةِ.

اینجانب درگذشت این عالم وارسته‌ی انقلابی، را که از ارادتمندان و یاران قدیم امامین انقلاب بوده‌اند را اولاً به مقام معظم رهبری و سپس به حوزه‌های مقدسه علمیه و آحاد بازماندگان و ارادتمندان ایشان، به ویژه اهالی عالیقدر و ولایتمدار استان سمنان و فرزندان، تسلیت گفته و ضمن آرزوی غفران الهی، وقوف در اعلی غرف جنان را برای روح طاهر آن سفرکرده آرزو می‌کنم. ایشان همواره الگوی مردم داری بودند.

احمد عجم رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی