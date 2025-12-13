  1. استانها
آیت الله شاهچراغی الگوی مردم داری بود

سمنان- نماینده شاهرود و میامی در مجلس ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله شاهچراغی، این عالم ربانی را الگوی مردم داری معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی رحلت عالم ربانی، آیت الله سید محمد شاهچراغی را تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر غم‌انگیز وفات حضرت آیةت الله سیدمحمد شاهچراغی طاب‌ثراه، شخصیت روحانی و انقلابی استان سمنان، واصل و موجب تألم خاطر و تأسف وافر گردید. قریب به چهار دهه آشنایی اینجانب با این عالمربانی، سال‌ها حضور و خدمت او در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه‌ی سمنان مهدیشهر و سایر خدمات معظم‌له، من‌جمله ریاست بنیاد شهید استان و مهم‌تر از همه، هدایت علمی مذهبی و سنگربانی حدود عقیدتی آحاد مردم مؤمن منطقه، موجب ارادتی وثیق بوده و فقدان او نیز که اینک رخنه در ساحت دین و دانش است، سبب حسرتی عمیق است!

همچنانکه رسول گرامی اسلام فرمود: ما قَبَضَ اللّه ُ تَعالی عالِما مِن هذهِ الاُمَّةِ إلاّ کانَ ثَغرَةٌ فِی الإسلامِ، لا تُسَدُّ ثُلمَتُهُ إلی یَومِ القِیامَةِ.

اینجانب درگذشت این عالم وارسته‌ی انقلابی، را که از ارادتمندان و یاران قدیم امامین انقلاب بوده‌اند را اولاً به مقام معظم رهبری و سپس به حوزه‌های مقدسه علمیه و آحاد بازماندگان و ارادتمندان ایشان، به ویژه اهالی عالیقدر و ولایتمدار استان سمنان و فرزندان، تسلیت گفته و ضمن آرزوی غفران الهی، وقوف در اعلی غرف جنان را برای روح طاهر آن سفرکرده آرزو می‌کنم. ایشان همواره الگوی مردم داری بودند.

احمد عجم رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی

