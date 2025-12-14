کاظم جلالی: آیت الله شاهچراغی نماد ساده زیستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در کشور روسیه در پیامی درگذشت آیت الله سید محمد شاهچراغی را تسلیت گفت متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال جانگداز عالم فرهیخته و مجاهد وارسته و پارسا الگوی اخلاق و مردم داری حضرت آیت الله شاهچراغی موجب تالم خاطر و تأثر فراوان گردید. ایشان عالم عامل، مزین به زینت اخلاق محمدی، پاکدست، ساده زیست و مردمدار و همواره محور وحدت و همدلی بودند

اینجانب این ضایعه بزرگ را به محضر مبارک مقام معظم رهبری مردم شریف استان سمنان و شاگردان و علاقه مندان به ایشان و بویژه بیت شریفشان و علی الخصوص سردار شاهچراغی تسلیت عرض می‌کنم و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

گفتنی است کاظم جلالی اهل شهرستان شاهرود است و در دورانی که نمایندگی مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، آیت الله شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان بود.