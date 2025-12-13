نگاهی به یک عمر مجاهدت آیت الله شاهچراغی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ آیت الله سید محمد شاهچراغی دامغانی صبح امروز شنبه در سن ۹۱ سالگی و بر اثر بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع گفت. این عالم ربانی متولد ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن آباد شهرستان دامغان بود. آیت الله شاهچراغی در خانواده متدین و متشرع و در حالی که پدر ایشان هم از معتمدان و فضلای شهرستان دامغان بود چشم به جهان گشود.

وی تحصیلات ابتدایی را در دامغان گذراند و در نیمه راه تحصیل در مقطع ابتدایی راهی سمنان شد. او توانست تحصیل خود را در شهر سمنان ادامه و برای ورود به حوزه علمیه راهی شهر قم شد، شهری که بسیاری از طلاب روحانیون و علمای شهرستان دامغان و شهرهای دیگر استان سمنان مانند شاهرود و سمنان در آن حضور داشتند و سید محمد جوان نیز راهی را در پیش گرفت که آنان رفته بودند.

تحصیل در قم

آیت الله شاهچراغی در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و شاگردی بسیاری از علما و فقهای بزرگ را هم تجربه کرد. از مهم‌ترین اساتید وی می‌توان به حضرت آیت الله خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد.

سید محمد جوان همچنین دروس فقه و اصول را نزد آیات عظام بروجردی، طباطبایی و گلپایگانی و همچنین سبحانی گذراند و خیلی زود استعداد خود را در فقه نشان داد. کسانی که او را از نزدیک می‌شناسند بر این عقیده هستند که وی در تحقیق و ممارست پیگیری پاسخ سوالات معروف بود او همچنین در دوران تحصیل در شهر قم به دلسوزی برای دیگر علما شهرت داشت.

آیت الله سید محمد شاهچراغی همچنین درس خارج فقه را نیز در قم آموخت و بعد از عمری تحصیل در دوران پیش از انقلاب اسلامی به سمنان بازگشت. ورود او به سمنان همزمان با دهه ۴۰ و مبارزات انقلاب اسلامی بود و طبیعتاً سید محمد هم در سی و چند سالگی مانند هم‌ترازان خود به جریان اعتراض به تبعید امام خمینی رحمت الله و همچنین برخوردهای ساواک پیوست.

مبارزات انقلابی

آیت الله سید محمد شاهچراغی در زمانی که نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان را بر عهده داشت روایت می‌کرد که در دوران مبارزات مسئولیت تهیه و توزیع اعلامیه‌های انقلابی به خصوص متن سخنرانی‌ها و پیام‌های حضرت امام خمینی رحمت الله را در سمنان و دامغان بر عهده داشت.

او آن دوران را به دورانی پرشور و سراسر مبارزه علیه طاغوت توصیف می‌کرد آیت الله شاهچراغی همچنین نقل می‌کرد که در دوران مبارزات انقلابی در سمنان و دامغان به منبر رفته و سخنرانی‌هایی را هم در راستای آگاه‌سازی مردم به خصوص نسبت به تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله داشته است که با استقبال گسترده مردم روبرو می‌شد.

همین فعالیت‌های سیاسی سبب می‌شود که در دهه ۴۰ و ۵۰ چند بار توسط ساواک دستگیر شود. او همچنین در جریان مبارزات انقلابی در تهران، سمنان و دامغان نقش آفرینی کرد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای مدتی حاکم شهر در استان سمنان و امام جمعه مهدی شهر شد.

امامت جمعه

نخستین نماز جمعه استان سمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز توسط ایشان در مهدیشهر اقامه شد. آیت الله سید محمد شاهچراغی همچنین در دوران دفاع مقدس هم نسبت به تبلیغ و تبیین اهمیت دفاع از مرزها و کیان اسلام و ایران بی تفاوت نماند و حضور ایشان در جبهه‌ها هم قابل توجه است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی همچنین پدر شهید نیز محسوب می‌شود زیرا فرزند برومند ایشان در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید. وی بعد از مدتی به سمت مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز رسید و سپس به مدت ۲۰ سال امام جمعه سمنان و نماینده ولی فقیه در این استان شد.

این عالم ربانی در دوره‌های چهارم و پنجم نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری نیز بود و در دوره اخیر به دلیل کهولت سن و بیماری در انتخابات شرکت نکرد تا آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری شود.

آخرین مسئولیت‌ها

آیت الله شاهچراغی تا سال ۱۴۰۰ نماینده ولی فقیه در استان سمنان بود و سپس متواضعانه به دلیل بیماری از این سمت کناره‌گیری کرد. او به دلیل سابقه طولانی نمایندگی ولی فقیه در استان و همچنین خدمات و مجاهدت‌های گسترده‌ای که داشت لقب پدر معنوی این استان را دارد.

در نهایت باید گفت که آیت الله شاهچراغی دامغانی عمر خود را در راه مجاهدت برای اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامی سپری کرد ایشان در ماه‌های اخیر دچار بیماری شده و صبح امروز شنبه دار فانی را وداع گفت. هنوز زمان مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی مشخص نشده است.