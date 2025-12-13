تیراندازی در مراسم عروسی منجر به قتل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی‌های غیر متعارف با سلاح جنگی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و سلاح به کار رفته نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی را عدم توانایی در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد و گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ امانی ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن‌ها و دیگر مراسم‌ها، تصریح کرد: هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی‌کند و کوچک‌ترین بی احتیاطی می‌تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه‌ای از غم و سوگ تبدیل کند.

وی تصریح کرد: از بزرگان طوایف و برگزار کنندگان مراسم می‌خواهیم برای حفظ امنیت جان عزیزانشان به طور قاطع مانع استفاده از سلاح در جشن‌ها و مراسم‌ها شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند شهروندان عزیز ضمن همکاری مستمر با پلیس با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.