  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

در کوهدشت؛ 

تیراندازی در مراسم عروسی منجر به قتل شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی کوهدشت از وقوع یک فقره قتل در یک مراسم عروسی در این شهرستان به دلیل تیراندازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی‌های غیر متعارف با سلاح جنگی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و سلاح به کار رفته نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی را عدم توانایی در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد و گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ امانی ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن‌ها و دیگر مراسم‌ها، تصریح کرد: هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی‌کند و کوچک‌ترین بی احتیاطی می‌تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه‌ای از غم و سوگ تبدیل کند.

وی تصریح کرد: از بزرگان طوایف و برگزار کنندگان مراسم می‌خواهیم برای حفظ امنیت جان عزیزانشان به طور قاطع مانع استفاده از سلاح در جشن‌ها و مراسم‌ها شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند شهروندان عزیز ضمن همکاری مستمر با پلیس با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

