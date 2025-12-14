قتل نوجوان ۱۴ ساله چابهاری در دستور کار ویژه پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر پیدایش پیکر نوجوانی در یکی از محلات چابهار رسیدگی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد پیکر کشف شده متعلق به پسر نوجوان ۱۴ ساله‌ای ماست که در شهرستان چابهار اعلام مفقودی شده بود.

رئیس پلیس استان با بیان اینکه تیم ویژه‌ای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان به منظور بررسی پیگیری سریع و یافتن سرنخهایی و شناسایی و دستگیری عوامل جنایت اعزام شده‌اند از شهروندان نیز درخواست نمود هرگونه اطلاعاتی در این خصوص را به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

بر اساس اظهارات منابع آگاه، یک شهروند با مشاهده جسدی رهاشده در پشت زندان، موضوع را به مردم و نیروی انتظامی اطلاع داده است. این فرد در جریان بازجویی اعلام کرده که جسد را صبح همان روز مشاهده کرده اما به دلیل ترس، موضوع را با تأخیر گزارش داده است.

جسد محمد خالقی برای انجام کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

محمد خالقی روز پنجشنبه حدود ساعت ۱۸ برای خرید نان از منزل خارج شده بود اما دیگر به خانه بازنگشت. تلفن همراه او نیز در منزل باقی مانده بود و خانواده‌اش تا زمان کشف جسد از سرنوشت وی بی‌اطلاع بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره انگیزه و هویت عامل یا عاملان این جنایت منتشر نشده است