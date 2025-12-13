به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر صیدایی روز شنبه در نشستی با مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های ذیربط در تبریز اظهار کرد: اهمیت داده‌های مکانی در اقتصاد و بویژه اقتصاد دیجیتال بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور کاملاً روشن است.

وی افزود: در داده‌های مکانی مجموعه‌ای از رشته‌های تخصصی مثل زمین شناسی، آمار، جغرافیا، نقشه‌کشی و غیره دست به دست هم می‌دهند تا اطلاعات فضایی را در لایه‌های مختلف تهیه و در اختیار جامعه هدف قرار دهند.

صیدایی توضیح داد: سازمان نقشه‌برداری کشور در سال ۱۳۳۲ تأسیس شده و بیش از هفت دهه سابقه فعالیت دارد؛ از همان زمان با تجهیزاتی که در اختیار داشته حدود ۶ میلیون تصویر و عکس هوایی از کشور ثبت کرده است که سرمایه سازمان محسوب می‌شود که متعلق به همه استان‌ها و دستگاه‌های برنامه‌ریز کشور است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با بیان اینکه در بسیاری از مواقع تولید تنها یک لایه اطلاعاتی نقشه بسیار پراهمیت است، ابراز داشت: هر نوع تولید، تصویربرداری و فعالیت نقشه باید تحت استاندارد، کنترل و نظارت سازمان نقشه برداری کشور و در بستر الگوهای استاندارد جهانی صورت گیرد.

صیدایی اضافه کرد: هدایت‌های سازمان نقشه‌برداری موجب تهیه لایه‌های اطلاعاتی کامل و دقیق و جلوگیری از هزینه‌های گزاف می‌شود.

وی یادآور شد: دنیا با عبور از GIS به SDI رسیده و بستری فراهم کرده تا صدها هزار لایه نقشه روی هم قرار گیرد و با بالا بردن میزان شناخت و کیفیت داده به کمک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح کلان مدیریتی کشور بشتابد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان ساخت: دو ماه پیش در حضور رئیس جمهور گزارش شورای عالی نقشه‌برداری کشور را در مورد ظرفیت‌های سامانه SDI ارائه کردیم و ایشان علاقه‌مندی خود را برای دسترسی نهاد ریاست جمهوری و معاونت‌های زیرمجموعه به این سامانه اعلام کردند.

صیدایی متذکر شد: SDI یک ظرفیت ملی است و لازم است بارگذاری‌ها و دسترسی‌ها را ارتقا دهیم و در مورد اطلاعات، نفع ملی را ببینیم و از اقدامات جزیره‌ای خودداری کنیم که در غیر این صورت شاهد موازی‌کاری‌ها، هدررفت منابع و عدم استفاده بهینه از منابع محدود ملی خواهیم شد.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی ماده ۱۱ احکام دائمی بازنگری شده و فرایند تصویب را در شورای عالی نقشه‌برداری کشور طی کرده و با ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه موازی‌کاری‌ها و اتلاف منابع به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی در زمینه ایجاد سامانه زیرساخت داده‌های مکانی SDI، بارگذاری لایه‌های اطلاعاتی، همچنین احداث ایستگاه‌های ژئودینامیک جزو استان‌های پیشرو بوده و در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار دارد.

صیدایی افزود: این استان با تیم تخصصی و پیشینه و تجربه مطلوبی که دارد، در این زمینه‌ها همواره پرتحرک بوده و انقلابی عمل کرده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: سازمان در بحث پژوهشگاه‌های فضایی، داده‌های مکانی و تلفیق اطلاعات اقداماتی صورت داده و تفاهم‌نامه‌هایی منعقد کرده؛ در زمینه ثبت اسناد هم همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های مطلوبی وجود دارد و رایزنی‌های لازم صورت می‌گیرد.