مادری در قاب روایت؛ معرفی «بسته جوانه» با تخفیف ویژه روز مادر

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن روز مادر، انتشارات حماسه یاران مجموعه‌ای از آثار روایی با محوریت خانواده، مادری و تجربه‌های متنوع زیست زنان را در قالب «بسته کتاب جوانه» در اختیار مخاطبان قرار داده است. این بسته شامل چهار عنوان کتاب است که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، به مسئله خانواده، فرزندآوری و نقش مادری در جامعه معاصر می‌پردازند و تلاش دارند تصویری واقع‌گرایانه، مستند و به‌دور از کلیشه از این موضوعات ارائه دهند.

نخستین کتاب این مجموعه، «هر روز یک معجزه تازه‌ای اتفاق می‌افتد» است؛ اثری روایی که به زندگی زنانی و خانواده‌هایی می‌پردازد که آرزوی فرزنددار شدن داشته‌اند اما در مسیر تحقق این خواسته با موانع جدی مواجه شده‌اند. روایت‌های این کتاب، عمدتاً از خانواده‌هایی شکل گرفته که به دلایل مختلف، فرزندآوری را به تعویق انداخته‌اند و در ادامه با مشکلات ناباروری و درمان‌های طولانی‌مدت روبه‌رو شده‌اند. کتاب، روند درمان، فشارهای روحی، نگرانی‌های خانوادگی و تجربه زیسته این افراد را از زبان خودشان روایت می‌کند.

عنوان کتاب، اشاره‌ای مستقیم به نگاه محوری اثر دارد؛ نگاهی که تولد فرزند را رخدادی بدیهی و همیشگی تلقی نمی‌کند، بلکه آن را «معجزه‌ای» می‌داند که برای بسیاری از خانواده‌ها به‌سادگی در دسترس نیست. این اثر، تلاش دارد توجه مخاطب را به خانواده‌هایی جلب کند که سال‌ها در انتظار تجربه مادری و پدری مانده‌اند و با وجود تلاش‌های فراوان، همچنان با این مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دومین عنوان بسته جوانه، کتاب «به رنگ مات» است؛ مجموعه‌ای از روایت‌های واقعی درباره خانواده‌های تک‌فرزندی و چالش‌های مرتبط با این سبک از زندگی. این کتاب، روایت‌هایی را در بر می‌گیرد که گاه از زبان پدر و مادرها و گاه از زبان فرزندانی بیان می‌شود که در خانواده‌های تک‌فرزندی رشد کرده‌اند. اثر، بدون قضاوت و داوری ارزشی، به تجربه‌های زیسته این خانواده‌ها پرداخته و ابعاد مختلف روابط عاطفی، مسئولیت‌ها و دغدغه‌های آن‌ها را بررسی می‌کند.

«به رنگ مات» تلاش می‌کند نشان دهد تک‌فرزندی، صرفاً یک انتخاب ساده یا یک وضعیت گذرا نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای روانی، اجتماعی و تربیتی متعددی برای والدین و فرزندان داشته باشد. روایت‌های این کتاب، حاصل تجربه‌های واقعی است و از همین رو، برای خانواده‌ها و فعالان حوزه تربیت و خانواده، قابل تأمل و پیگیری است.

سومین کتاب این مجموعه، «تار و پود» نام دارد؛ روایتی از زندگی زینب عاشری، مادری که با وجود داشتن پنج فرزند، مسیر تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود را نیز ادامه داده است. این کتاب، تصویری از تلاقی نقش مادری با مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان میان خانواده، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی تعادل برقرار کرد.

زینب عاشری در این روایت، از تجربه‌های شخصی خود به‌عنوان یک مادر، مشاور و تسهیلگر اجتماعی سخن می‌گوید. کتاب «تار و پود» بیش از آنکه یک زندگی‌نامه صرف باشد، روایتی از زیست زنانه در بستر مسئولیت‌های چندگانه است؛ روایتی که به چالش‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های پیش‌روی زنان فعال در حوزه خانواده و اجتماع می‌پردازد.

چهارمین عنوان «بسته کتاب جوانه» از انتشارات حماسه یاران، «پنجره‌ای رو به خانه ما» است؛ کتابی که به روایت زندگی خانم صادقی، مادر ده فرزند، اختصاص دارد. این اثر، فراز و فرودهای زندگی او را در قالب روایتی روان و خواندنی بازگو می‌کند. خانم صادقی که حضور او در فضای مجازی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، برای بسیاری از مخاطبان آشناست، در این کتاب از تجربه‌های شخصی، چالش‌های معیشتی، تربیتی و اجتماعی و همچنین لحظات شیرین زندگی خانوادگی خود سخن می‌گوید.

«پنجره‌ای رو به خانه ما» تصویری ملموس از یک زندگی پرجمعیت خانوادگی ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن دشواری‌ها و شیرینی‌ها در کنار هم روایت می‌شوند و مخاطب را با واقعیت‌های کمتر گفته‌شده چنین سبک زندگی‌ای آشنا می‌کند.

به مناسبت روز مادر، انتشارات حماسه یاران «بسته کتاب جوانه» را با ۲۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان تا پایان هفته جاری در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. این بسته، فرصتی برای مخاطبان فراهم می‌کند تا با مجموعه‌ای از روایت‌های متنوع و مستند درباره مادری و خانواده آشنا شوند؛ روایت‌هایی که هرکدام بخشی از واقعیت‌های اجتماعی امروز را بازتاب می‌دهند.