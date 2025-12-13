به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار عصر امروز در تهران برگزار شد.

مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار شهر تهران، از اجرای تمهیدات ویژه این سازمان برای شب یلدا خبر داد و گفت: هرساله پیش از فرارسیدن شب یلدا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای آمادگی بازارها انجام می‌شود تا از نظر تأمین محصولات و ارائه خدمات، شرایط مناسبی برای شهروندان فراهم باشد.

وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی این برنامه‌ریزی‌ها بر تأمین کافی اقلام مورد نیاز مردم است، افزود: وضعیت تأمین محصولات به‌گونه‌ای پیش‌بینی می‌شود که هیچ‌گونه کمبودی در بازارها وجود نداشته باشد و همچنین امکانات و بسترهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان به اندازه کافی فراهم شده است. عمده تمهیدات سازمان در این ایام، مربوط به تأمین و عرضه مطلوب محصولات پرمصرف شب یلداست.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار شهر تهران در ادامه به موضوع نظارت بر بازارها اشاره کرد و گفت: در حوزه نظارت و ارائه خدمات، از ۱۰ روز قبل از شب یلدا در تمامی مراکز سازمان، یک ناظر به‌صورت مستقر حضور دارد. علاوه بر این، تیم‌های نظارتی جداگانه‌ای نیز در سطح سازمان فعال شده‌اند.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: در مجموع حدود ۱۴ تیم نظارتی به‌صورت کاملاً سرزده از ۱۰ روز پیش فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و این نظارت‌ها تا شب یلدا ادامه خواهد داشت. به همین منظور، تشدید نظارت‌ها از ۱۰ روز قبل در دستور کار قرار گرفته تا روند عرضه و قیمت‌ها به‌صورت مستمر کنترل شود و شهروندان بتوانند با اطمینان خاطر خریدهای خود را انجام دهند.

بختیاری‌زاده با اشاره به پیام‌های ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی از جمله سامانه ۱۳۷، سامانه بازرسی و سامانه‌های داخلی سازمان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد شکایات کیفی روندی نزولی داشته و این موضوع بیانگر بهبود کیفیت محصولات عرضه‌شده در بازارهاست.

وی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت یک فرآیند مستمر است، افزود: نظارت‌های سازمانی به‌صورت مداوم در حال انجام است و علاوه بر ناظران داخلی، ناظران مستقلی نیز برای پایش کیفیت محصولات فعالیت می‌کنند. همچنین در ایام خاص و دوره‌هایی که بازار با نوسانات قیمتی مواجه است، تیم‌های نظارتی جداگانه‌ای برای تشدید نظارت‌ها فعال می‌شوند.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: با وجود کاهش شکایات، سازمان به این وضعیت بسنده نمی‌کند و تشدید نظارت‌ها با هدف بهبود هرچه بیشتر کیفیت ادامه خواهد داشت. وی به دستورالعمل‌های سازمان در خصوص ساعات پایانی فعالیت بازارها اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل‌ها، در یک ساعت پایانی فعالیت بازار، محصولاتی که ممکن است از نظر کیفیت افت داشته باشند، با قیمت پایین‌تر و عادلانه‌تر به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تأکید کرد: شاخص‌های کیفی محصولات در سازمان به‌طور دقیق تعریف شده و هر محصول، از جمله میوه‌هایی مانند پرتقال، باید مطابق این استانداردها عرضه شود. محصولاتی که کیفیتی پایین‌تر از استانداردهای تعیین‌شده دارند، موظف‌اند با قیمت کمتر به فروش برسند.

نظارت مردمی و افزایش آزمایش‌های سلامت‌محور محصولات

بختیاری‌زاده، با تأکید بر نقش مهم نظارت مردمی در ارتقای کیفیت بازارها گفت: در سامانه‌های نظارتی سازمان، یک نفر به‌صورت مستمر پشت سیستم حضور دارد و به‌محض ثبت هرگونه نظر، چه مثبت، چه منفی، چه پیشنهاد و چه انتقاد از سوی شهروندان، این موارد بلافاصله به مدیر مجموعه مربوطه، اعم از مدیر بازار یا رئیس بازار، منتقل و در سامانه سازمان ثبت می‌شود تا پیگیری لازم انجام گیرد.

وی افزود: نتیجه این نظرات به‌طور جدی دنبال می‌شود و در صورت لزوم، برخورد با متخلفان نیز قطعاً بر اساس همین گزارش‌ها انجام خواهد شد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که مردم به‌عنوان ناظران مطمئن و همیشگی در صحنه، همواره کمک‌حال سازمان بوده‌اند و همچنان به همکاری آن‌ها نیاز داریم. از شهروندان درخواست می‌کنیم در امر نظارت بر بازارها و کیفیت محصولات، از طریق سامانه‌هایی که بستر آن فراهم شده، ما را همراهی کنند.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار تهران با اشاره به دغدغه‌های سلامت محصولات اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی ما، موضوع سلامت کالاهای عرضه‌شده در بازارهاست. در همین راستا، نمونه‌برداری از محصولات به‌صورت مستمر و ماهانه انجام می‌شود. این نمونه‌ها توسط آزمایشگاه معتمد و همکار سازمان، یعنی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی که از جمله آزمایشگاه‌های مجهز کشور با سطح بالای تخصص است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بختیاری‌زاده ادامه داد: پس از انجام آزمایش‌ها، گزارش نتایج به سازمان ارائه می‌شود و ما بر اساس این گزارش‌ها، محصولاتی که از نظر ایمنی و سلامت مشکل دارند، به‌ویژه محصولات بسته‌بندی‌شده، را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهیم. در برخی موارد، از عرضه این محصولات جلوگیری می‌شود و آن‌ها در لیست سیاه سازمان قرار می‌گیرند تا زمانی که تأییدیه لازم از نظر سلامت را دریافت کنند. در مقابل، محصولاتی که تأیید سلامت را کسب می‌کنند، در فهرست محصولات مورد تأیید سازمان باقی می‌مانند و عرضه آن‌ها ادامه خواهد داشت.

وی در واکنش به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره ارتباط محصولات با موضوع سرطان گفت: درباره این موضوع، صرفاً شنیده‌هایی مطرح شده است. بنده نه جایگاهی برای تأیید و نه برای رد چنین ادعاهایی دارم و مسئولان ذی‌ربط در این حوزه باید در این‌باره اظهار نظر کنند. با این حال، تأکید شورای شهر تهران بر افزایش آزمایش‌های سلامت‌محور محصولات، برای ما بسیار جدی است.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار تهران خاطرنشان کرد: با همکاری آزمایشگاه‌های ذی‌صلاح کشور، در تلاش هستیم تعداد آزمایش‌های مرتبط با سلامت محصولات را افزایش دهیم. در حال حاضر، حدود ۵۰۰ آزمایش در هر شش ماه انجام می‌شود که به‌طور متوسط سالانه بین چهار تا پنج هزار آزمایش را شامل می‌شود. امیدواریم بتوانیم با افزایش این تعداد آزمایش‌ها، سطح کنترل و نظارت بر محصولات عرضه‌شده در بازارها را بیش از پیش ارتقا دهیم.

سلامت مردم خط قرمز ماست

بختیاری‌زاده، با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز اساسی این سازمان است، اعلام کرد: تمامی محصولاتی که در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار عرضه می‌شود به‌صورت مستمر نمونه‌برداری و آزمایش می‌شوند و در مواردی که محصولی دارای مشکل بهداشتی یا ایمنی باشد، از عرضه آن جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به فرآیندهای نظارتی سازمان میادین گفت: در خصوص محصولات عرضه‌شده، نمونه‌برداری انجام می‌شود و این نمونه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند. حتی در برخی موارد، اگر محصولی ناسالم یا دارای عدم ایمنی باشد، از عرضه آن جلوگیری می‌کنیم و ان‌شاءالله این موضوع را با جدیت بیشتری نیز پیگیری خواهیم کرد.

بختیاری‌زاده با بیان اینکه تشخیص سرطان‌زا بودن یا نبودن محصولات در صلاحیت این سازمان نیست، افزود: ما صلاحیت اظهارنظر در خصوص سرطان‌زا بودن یا نبودن محصولات را نداریم و این موضوع بر عهده دوستان در حوزه بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی است، اما در عین حال تأکید می‌کنیم که محصولات عرضه‌شده در میادین نگران‌کننده نیستند. تعداد موارد تخلف کم است، اما در برخی مواقع با تخلفاتی مواجه می‌شویم که حتماً با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مورد محصولات پروتئینی، علاوه بر آزمایش‌های فلزات سنگین، سموم و کودها، آزمایش‌های بافت‌شناسی نیز انجام می‌شود. در برخی موارد، تخلفاتی مشاهده شده که با آن‌ها برخورد کرده‌ایم. حتی برندهایی بوده‌اند که به آن‌ها تذکر مکتوب داده شده و در مقطعی از عرضه محصولاتشان جلوگیری شده تا نسبت به اصلاح موضوع اقدام کنند. پس از اصلاح، مجدداً اجازه عرضه به آن‌ها داده شده است.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار تهران با تأکید مجدد بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: سلامت مردم واقعاً خط قرمز ماست. محصولی که در میادین عرضه می‌کنیم، همان محصولی است که خودمان به خانه می‌بریم و خانواده‌هایمان مصرف می‌کنند. به همین دلیل، سلامت محصول برای ما یک خط قرمز اساسی است و تا جایی که بتوانیم، کنترل‌های لازم را انجام می‌دهیم و اجازه عرضه محصولات ناسالم در میادین را نخواهیم داد.

بختیاری‌زاده به موضوع تنظیم بازار و کاهش قیمت اقلام معیشتی اشاره کرد و گفت: وقتی می‌گوئیم می‌توانیم ۳۰ درصد از قیمت اقلام معیشتی مردم در تهران را کاهش دهیم، در مورد یک موضوع انتزاعی صحبت نمی‌کنیم. اگر دولت محترم همراهی کند و بسترهای لازم فراهم شود، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است.

وی افزود: امروز در سازمان میادین و تره‌بار، تقریباً نزدیک به نیمی از محصولات مورد نیاز شهر تهران عرضه می‌شود. در کالاهای مختلف، بین ۲۰ تا ۶۰ درصد اختلاف قیمت نسبت به سطح شهر ایجاد شده است. به عنوان مثال، طبق گزارش بانک مرکزی، در برخی محصولات حدود ۴۴ درصد اختلاف قیمت با میانگین سطح شهر تهران داریم.

مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: در حوزه حبوبات حدود ۳۰ درصد اختلاف قیمت وجود دارد، در گوشت تقریباً ۲۴ درصد و در مرغ نزدیک به ۲۰ درصد اختلاف قیمت با میانگین شهر تهران مشاهده می‌شود. این نشان می‌دهد مسیری که طی شده، مسیری عملی و تجربه‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما از یک مسیر رفته‌شده صحبت می‌کنیم؛ مسیری که قابلیت تعمیم و توسعه به سطح شهر را دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های معیشتی مردم ایفا کند.

یارانه‌ای به هیچ کالایی اختصاص نمی‌دهیم؛ قیمت‌ها تابع هزینه‌های تمام‌شده است

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار شهر تهران، با اشاره به سازوکار قیمت‌گذاری در این سازمان گفت: در رابطه با قیمت‌ها عرض می‌کنم که ما در سازمان میادین به هیچ کالایی یارانه اختصاص نمی‌دهیم. یارانه مستقیم وجود ندارد که قیمت یک کالا به‌صورت دستوری پایین‌تر باشد، بلکه تمرکز اصلی ما بر تأمین بدون واسطه، نظارت بر قیمت‌ها و توزیع محصول با سود عادلانه است.

وی افزود: سازمان میادین تابعی از فضای قیمت‌های تمام‌شده محصولات است. یعنی اگر هزینه‌های یک محصول افزایش پیدا کند، از جمله هزینه‌های کارگری، حمل‌ونقل یا سایر عوامل، این موضوع قطعاً بر قیمت آن محصول در سازمان میادین نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر بپرسیم که آیا قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل یا دستمزد کارگری بر قیمت‌ها اثرگذار است یا خیر، پاسخ روشن است؛ بله، چه در زمان افزایش و چه در زمان کاهش این هزینه‌ها، تأثیر آن در قیمت نهایی محصولات دیده می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار تهران با تأکید بر سیاست حذف واسطه‌های غیرضروری اظهار کرد: تلاش ما این است که محصولی که عرضه می‌شود، بدون واسطه‌های غیرضروری به دست مصرف‌کننده برسد و قیمت آن کنترل‌شده باشد. سودی که در زنجیره تأمین، از تولید تا مصرف‌کننده نهایی، در نظر گرفته می‌شود باید سودی عادلانه باشد و به‌هیچ‌وجه افسارگسیخته نباشد.

بختیاری‌زاده با اشاره به وضعیت بازار افزود: متأسفانه در حال حاضر در بازار شاهد هستیم که بعضاً سودهایی لحاظ می‌شود که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و هر قیمتی که دلشان می‌خواهد تعیین می‌کنند. هدف ما این است که فرآیند عرضه کاملاً کنترل‌شده باشد تا قیمت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت عادلانه‌تری باشد.

وی ادامه داد: در سازمان میادین، فرایند عرضه محصولات کاملاً تحت نظارت و کنترل است و اجازه سودجویی داده نمی‌شود. همین الان هم آثار این موضوع قابل مشاهده است؛ در حالی که در سطح بازار التهابات و نوسانات شدید قیمتی دیده می‌شود، چنین نوسانات شدیدی را در سازمان میادین شاهد نیستیم، چرا که از سودجویی و سودهای نامتعارف جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار تهران تأکید کرد: اگر قرار باشد تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، قطعاً همکاران ما بر اساس ضوابط و مقرراتی که در سازمان وجود دارد، با آن برخورد خواهند کرد و موضوع را کنترل می‌کنند. اما در عین حال باید توجه داشت که تأثیرات و عوامل بیرونی، به‌طور قطع بر قیمت تمام‌شده محصولاتی که عرضه می‌شود، اثرگذار است.

بختیاری زاده با اشاره به اختلاف قیمت محصولات عرضه‌شده در میادین با سطح شهر گفت: اختلافی که مطرح می‌شود، اختلاف فاحشی است و این اختلاف به معنای ارزان‌تر بودن قیمت‌ها در میادین نسبت به سطح شهر است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی، قیمت محصولات در میادین حداقل ۳۰ درصد و در برخی اقلام تا ۶۰ درصد ارزان‌تر از سطح شهر عرضه می‌شود.

وی افزود: بحث اجاره‌بها تأثیر قابل‌توجهی در قیمت‌ها نداشته و افزایش محسوسی نسبت به سال‌های قبل در این زمینه مشاهده نشده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا اظهار کرد: در فرهنگ خانواده‌های ایرانی، مصرف محصولاتی مانند انار، هندوانه، آجیل و در برخی موارد خرمالو و ازگیل در شب یلدا بیشتر است و در کنار آن، سایر میوه‌ها مانند مرکبات، موز و سیب نیز مصرف می‌شود. بر همین اساس، برای اقلامی که مصرف آن‌ها در ایام یلدا تا سه برابر افزایش پیدا می‌کند، از جمله هندوانه که پس از فصل تابستان مصرف چندانی ندارد، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

بختیاری‌زاده ادامه داد: بهره‌برداران سازمان با انجام پیش‌خرید و ذخیره‌سازی مناسب، تأمین کافی این اقلام را در دستور کار قرار داده‌اند تا پاسخگوی نیاز همه شهروندان باشند و در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.

وی همچنین به سخنان سخنگوی دولت اشاره کرد و گفت: به تمامی استانداران کشور توصیه شده است که سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار در مراکز استان‌ها راه‌اندازی شود تا به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عمل کنند. در همین راستا، سازمان میادین تهران آمادگی خود را برای انتقال تجربیات، اسناد و ضوابط اجرایی به سایر استان‌ها اعلام کرده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: هر استانی که استاندار آن تمایل داشته باشد، می‌توانیم تمامی اطلاعات و تجربیات انباشته‌شده در سازمان را در اختیار آن‌ها قرار دهیم. در همین راستا، تیم‌هایی از سازمان برای حضور در همایش‌ها و نشست‌های مشترک با مسئولان استان‌ها اعزام می‌شوند تا تجربیات اجرایی سازمان در حوزه نظارت و عرضه محصولات ارائه شود.

بختیاری‌زاده تأکید کرد: مهم‌ترین نقطه قوت سازمان میادین، نظارت دقیق، مستمر و تخصصی بر فرآیند عرضه محصولات است که با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و شناخت کامل از بازار، نقش مؤثری در تنظیم قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.

ثبات زنجیره تأمین و حذف واسطه‌ها عامل اختلاف قیمت معنادار در بازار است

مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار شهر تهران، با اشاره به تجربه‌های انباشته‌شده در این سازمان گفت: تجربه ارزشمندی که طی سال‌ها در سازمان میادین و تره‌بار انباشته شده، به لطف خداوند و به‌واسطه نظارت دقیق، موجب ایجاد اختلاف قیمت معنادار میان قیمت‌های سازمان و سطح بازار شده است. این موضوع در کنار تأمین مناسب کالا و تأمین بدون واسطه‌ای که در سازمان اتفاق می‌افتد، نقش مهمی در تنظیم بازار داشته است.

وی افزود: همکاری خوبی که در سازمان میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی شکل گرفته، یکی از عوامل اصلی موفقیت ماست. ما در کنار خود یک بخش خصوصی توانمند و قدرتمند داریم که این تعامل دوطرفه و سازنده بین سازمان و بخش خصوصی برقرار شده تا بتوانیم کالا را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار تهران با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره جنگ اظهار کرد: اوج تبلور و نمایش این تعامل مؤثر، در ایام جنگ بود؛ به‌طوری که در روزهایی که به گفته مسئولان، حدود ۸۰ درصد از اصناف سطح شهر تعطیل بودند، سازمان میادین و تره‌بار با وجود تمام مشکلات، از جمله چالش‌های حمل‌ونقل، کمبود نیروی انسانی و کارگر، فعالیت خود را متوقف نکرد.

بختیاری‌زاده ادامه داد: با وجود همه این مسائل، در سطح سازمان میادین، هیچ‌گونه کمبودی در عرضه محصولات مشاهده نشد و الحمدالله در تأمین کالاها مشکلی نداشتیم. این عملکرد نقاط مثبت فراوانی داشت که مورد بررسی قرار گرفته و در کنار آن، نقاط ضعف نیز شناسایی و مطالعه شده است تا ان‌شاءالله در آینده آمادگی بیشتری برای شرایط مشابه داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه سازمان میادین خود تولیدکننده نیست، تصریح کرد: ما نه باغ داریم، نه دامداری و نه مرغداری. سازمان صرفاً نقش تعامل و واسط مستقیم با تولیدکنندگان را ایفا می‌کند؛ چه در حوزه محصولات زراعی و باغی و چه در زمینه تخم‌مرغ، گوشت و حتی محصولات فرآوری‌شده. اساس کار سازمان، تعامل مستقیم با تولیدکنندگان است.

مدیرعامل سازمان میادین و تره‌بار شهر تهران خاطرنشان کرد: در سه تا چهار سال اخیر، به سمت شکل‌گیری یک زنجیره تأمین باثبات حرکت کرده‌ایم. در این زنجیره، تولیدکنندگان عزیز نقش ویژه‌ای دارند و محصولات به‌صورت مستقیم وارد سازمان و عرضه می‌شود. این روند توانسته اختلاف قیمت معناداری را نسبت به بازار آزاد ایجاد کند.

بختیاری‌زاده گفت: ان‌شاءالله از این پس نیز با تدابیر شهردار محترم تهران، به سمت کمک به تولید و مشارکت در تولید حرکت خواهیم کرد. هدف ما این است که هم چرخ تولید برای تولیدکنندگان پررونق‌تر بچرخد و هم بتوانیم کالا را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهیم. این گام‌ها در حال برداشته شدن است و ان‌شاءالله در آینده نتایج آن را به‌صورت ملموس شاهد خواهیم بود.