به گزارش خبرگزاری مهر، اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: دیوارنگاری با موضوع داستانهای شاهنامه که ۱۰ سال پیش توسط محمدرضا پورفرزانه خلق شده بود، پس از گذشت یک دهه توسط هنرمند مجری عباس شاکری مرمت شد.
این اثر هنری در ضلع جنوبی خیابان کریمخان زند بعد از تقاطع استاد نجاتالهی در منطقه ۶ و در مساحتی به متراژ ۱۱۸ متر مربع بازسازی شد و جزئیات هنری آن احیا شد.
مرمت این اثر علاوه بر حفظ و تقویت هنرهای سنتی ایرانی، به ارتقای منظر شهری و بازنمایی هویت فرهنگی پایتخت کمک میکند و نمونهای از تلاشهای سازمان زیباسازی در حفاظت و صیانت از آثار هنری شهری به شمار میرود.
