به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف دو محموله کالای قاچاق شامل پارچه و مواد اولیه صنعتی به ارزش مجموعاً ۶ میلیارد ریال در رباط کریم خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان کالا در محورهای مواصلاتی شهرستان رباط‌کریم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی‌های هدفمند، به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شده و پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از آن ۴۹ طاقه پارچه قاچاق کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم ادامه داد: در عملیات دیگری، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان نیز با توقیف یک دستگاه خودروی نیسان وانت، موفق به کشف ۲ تن اسید استئاریک قاچاق شدند که ارزش این محموله برابر اعلام کارشناسان حدود ۴ میلیارد ریال است.

کلانتری با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات‌ها خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به همراه کالاهای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.