  1. استانها
  2. تهران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

کلانتری: ۱۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی در رباط‌کریم کشف شد

کلانتری: ۱۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی در رباط‌کریم کشف شد

رباط ‌کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف یک‌هزار و ۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی و غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک‌هزار و ۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی و غیرمجاز در رباط کریم خبر داد.

کلانتری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی حامل بار قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان رباط‌کریم، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی هدفمند موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی نیسان شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این خودرو، یک‌هزار و ۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کلانتری در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6692398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها