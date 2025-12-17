به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک‌هزار و ۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی و غیرمجاز در رباط کریم خبر داد.

کلانتری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی حامل بار قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان رباط‌کریم، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی هدفمند موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی نیسان شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این خودرو، یک‌هزار و ۶۰۰ لیتر شامپوی غیربهداشتی و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کلانتری در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.