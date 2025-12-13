پورحیدری: دستگاه ها مکلف به پاسخ ۱۵ روزه به استعلامات معدنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای معادن استان گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون ۲۵ جلسه فنی و تخصصی به منظور بررسی و حلوفصل مسائل معدنی استان برگزار شده است.
وی با اشاره به مصوبات شورای معادن استان افزود: در مجموع ۴۱ مصوبه اجرایی در جلسات شورای معادن به تصویب رسیده که نقش مؤثری در ساماندهی فعالیتهای معدنی استان داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه در این جلسه درباره آغاز به کار چند پروژه معدنی تصمیمگیری شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب معادن دارای پتانسیل مصالح معدنی در حال فعالیت هستند، افزایش توان تولید و حمایت از این معادن میتواند نقش بسزایی در پیشبرد پروژههای عمرانی استان ایفا کند.
پورحیدری با اشاره به تأمین مصالح معدنی مورد نیاز پروژههای عمرانی استان گفت: در سال جاری بالغ بر یک میلیون مترمکعب مصالح معدنی برای اجرای پروژههای عمرانی در گیلان تأمین شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۲ معدن شناختهشده در استان وجود دارد که به دلیل برخی تعارضات محلی و ملاحظات منابع طبیعی و زیستمحیطی، تنها ۵۰ معدن بهصورت دائمی در حال فعالیت هستند.
