خودروی حامل ۱۷۰۰ کیلو ماهی قاچاق در میناب توقیف شد

میناب- فرمانده انتظامی شهرستان میناب از توقیف یک دستگاه وانت حامل 1 هزار و 700 کیلوگرم ماهی قاچاق به ارزش 5 میلیارد ریال در ایست و بازرسی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب روز گذشته حین کنترل محور مواصلاتی میناب به سمت بندر عباس به یک دستگاه وانت تویوتا حامل ماهی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱ هزار و ۷۰۰ کیلو گرم ماهی قاچاق و فاقد مجوز قانونی و مجوز حمل بهداشت کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش ماهی‌های کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

