کشف جرثقیل قاچاق ۸ میلیارد ریالی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون یک دستگاه جرثقیل قاچاق فاقد مجوز قانونی و گمرکی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش این کالای کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.