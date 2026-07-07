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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

کشف جرثقیل قاچاق ۸ میلیارد ریالی در میناب

کشف جرثقیل قاچاق ۸ میلیارد ریالی در میناب

میناب - فرمانده انتظامی شهرستان میناب از کشف یک دستگاه جرثقیل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون یک دستگاه جرثقیل قاچاق فاقد مجوز قانونی و گمرکی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش این کالای کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6881775

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