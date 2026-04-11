به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب به یکدستگاه کامیون تریلی تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده و با عبور از روی سیخک اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز سریع و با همکاری عوامل یگان امداد و پاسگاه گوربند کامیون مورد نظر متوقف و در بازرسی از آن ۴۵ هزار گازوئیل قاچاق و فاقد بارنامه و مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

ارزش این محموله قاچاق کشف شده از این کامیون را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۲ میلیارد ریال اعلام شده و در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و سوخت مکشوفه به شرکت پخش فراورده های نفتی تحویل شد.