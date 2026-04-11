  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

توقیف یک‌دستگاه کامیون و کشف ۴۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در میناب

میناب-مرکز اطلاع‌رسانی پلیس هرمزگان اعلام کرد: با شناسایی و توقیف یک‌دستگاه کامیون، ۴۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان میناب کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به میناب به یکدستگاه کامیون تریلی تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده و با عبور از روی سیخک اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز سریع و با همکاری عوامل یگان امداد و پاسگاه گوربند کامیون مورد نظر متوقف و در بازرسی از آن ۴۵ هزار گازوئیل قاچاق و فاقد بارنامه و مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

ارزش این محموله قاچاق کشف شده از این کامیون را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۲ میلیارد ریال اعلام شده و در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و سوخت مکشوفه به شرکت پخش فراورده های نفتی تحویل شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

