کشف ماهی قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی این شهرستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۷۰۰ کیلو انواع ماهی قاچاق کشف ودر این رابطه یک متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ محمد رستمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.