بدری: انبار احتکار ارزاق عمومی در زنجان شناسایی شد

زنجان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از کشف ۲۷ تُن روغن جامد و ۱۱۱ تُن شکر احتکار شده به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری گفت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار کالاهای اساسی در طرح واپایش انبار ها مقدار ۲۷ تن روغن خوراکی و ۱۱۱ تُن کالای اساسی شکر از یک واحد انباری در شهرک صنعتی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی کشف شد.

وی اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی و کالای مکشوفه نیز با هماهنگی قضایی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد.

این مقام انتظامی استان خاطرنشان کرد: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا و اخلالگران و محتکران همه تلاش خود را به کار بسته است تا تحرک از ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود.

وی از مردم خواست: در اجرای هر چه بهتر این طرح در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز و انبار کالاهای اساسی، موضوع را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

اجرای طرح امنیت محله محور و کشف ۳۱ فقره سرقت در خدابنده

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از اجرای طرح امنیت محله محور (زاجرات) و دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۳۱ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محسن غنیمتی گفت: به منظور مبارزه با سرقت، دستگیری سارقان و کشف سرقت ها با تشکیل گروهی مجرب از ماموران پلیس آگاهی و کوپ شهرستان، ضمن انجام گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی طرح امنیت محله محور (زاجرات) به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۲ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات اولیه به انجام ۳۱ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

غنیمتی ادامه داد: کشف ۱۲ فقره سرقت اماکن عمومی، ۶ فقره سرقت سیم و کابل، یک فقره سرقت منزل، ۶ فقره سرقت احشام، پنج دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو پراید مسروقه از نتایج اجرای این طرح است.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی ۱۲ نفر متهم به مراجع قضایی تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

