۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

توکلی: ۴ سارق حرفه ای در اشنویه دستگیر شد

ارومیه - فرمانده انتظامی اشنویه از دستگیری چهار سارق حرفه‌ای در راستای اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی توکلی در این زمینه افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و اشراف کامل بر تحرکات مجرمانه، موفق شدند چهار سارق حرفه‌ای را که در چندین فقره سرقت نقش داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ توکلی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

