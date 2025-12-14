رحمانی: رساندن آب به دریاچه ارومیه باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز یکشنبه در جلسه استانی کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه، با تاکید بر ضرورت مدیریت و کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه، گفت: اقناع مردم و بهرهبرداران، اطلاعرسانی صحیح و گسترده و همچنین برخورد قاطع با تخلفات، ارکان اصلی مدیریت منابع آبی بهخصوص در بخش کشاورزی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه رساندن آب به دریاچه و ذخایر پشت سدها باید در اولویت قرار گیرد، افزود: دستگاههای مسئول باید در این زمینه اهتمام ویژهای داشته باشند و از هرگونه هدررفت منابع آبی جلوگیری کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به گزارشهایی درباره انحراف مسیر رودخانهها و استفاده غیرمجاز از آبهای سطحی و زیرزمینی، خاطرنشان کرد: مقابله با این تخلفات ضروری بوده و مسئولان موظف هستند با جدیت مانع تداوم آن شوند.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بر لزوم جلوگیری از توسعه بیرویه کشاورزی نیز تاکید کرده و افزود: کاهش مصرف آب یک تکلیف همگانی برای نهادهای مسئول و بهرهبرداران بوده و در این مسیر باید اقناع و همراهی مردم بهطور جدی دنبال شود.
رحمانی تأمین آب شرب را یکی از اهداف اصلی احداث سدها دانسته و اضافه کرد: با توجه به بارندگیهای مناسب اخیر، ضروری است آب حاصل از آن به بهترین و اصولیترین شکل ممکن مدیریت شود.
نظر شما