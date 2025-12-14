به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خواجه صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بخش ویژه خارگ با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی در سطح استان، از پیگیری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها خبر داد و اظهار داشت: در دیدار با مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر، بر اجرای نظامنامه ابلاغی هیئت دولت و راهاندازی سامانهای برای رصد شفاف هزینهکردها تأکید شد تا تخصیص منابع بهصورت هدفمند و قابل پیگیری انجام شود.
وی با اشاره به نشست برگزارشده با مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در این جلسه، موضوع راهاندازی سامانه فروش الکترونیکی بلیت دریایی، وضعیت اسکله شناور بندر مروارید و شرایط عمرانی برخی اسکلههای جزیره مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیریها با همکاری نماینده عالی دولت در جزیره ادامه یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر خارگ همچنین از پیگیری استقرار مجدد دفتر ثبت اسناد سیار در جزیره خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط جوی، ارائه این خدمات به شهروندان از سر گرفته شود.
خواجه آمادگی کامل شورای شهر و شهرداری خارگ را برای همکاری در برگزاری برنامههای راهیان نور و همچنین گرامیداشت هفته و روز خارگ اعلام کرد و بر لزوم همراهی همه دستگاهها و شرکتهای نفتی و غیرنفتی مستقر در جزیره برای اجرای شایسته این برنامهها در شأن مردم خارگ تأکید کرد.
