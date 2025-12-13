حزنی: ۲۴۰۰ جهیزیه به نیت شهدای خراسان جنوبی تا کنگره شهدا اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین حزنی، صبح سه‌شنبه در مراسم اهدای ۲۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: مهم‌ترین اصل برای ما این است که کار مردم انجام شود و در این مسیر، ما نیز تلاش می‌کنیم اعتبارات و امکانات خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که حداکثر کمک به مردم محروم و مستضعف صورت گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به برگزاری کنگره‌های شهدا در استان‌ها افزود: هر استانی که قصد برگزاری کنگره شهدا را دارد، باید بتواند زودتر از محل اعتبارات و به نام شهدا، هدایایی را به مردم محروم و نیازمند اهدا کند؛ اقدامی که هم ماندگار است و هم اثر اجتماعی عمیق دارد.

حزنی ضمن قدردانی ویژه از کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور اظهار کرد: از مجموعه کمیته امداد در کشور صمیمانه تشکر می‌کنم. این نهاد در سال‌های اخیر اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است.

وی ادامه داد: در این مرحله، ۱۸۰ جهیزیه توسط کمیته امداد تأمین شده و سایر جهیزیه‌ها توسط سپاه پاسداران تهیه و در مناطقی که تشخیص داده می‌شود، توزیع خواهد شد و هدف‌گذاری ما این است که تا زمان برگزاری کنگره، وضعیت کمیته امداد در حوزه جهیزیه به نقطه صفر برسد.

حزنی با تأکید بر ضرورت تحقق برنامه‌ها افزود: موضوع تأمین دو هزار و ۴۰۰ جهیزیه تا زمان برگزاری کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی باید در اولویت قرار گیرد و به نیت شهدا تقدیم شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی سپاه یادآور شد: این موضوع مطرح شد و حتی به‌دلیل اهمیت آن، برخی مسئولان برای پیگیری سریع‌تر، جلسات خود را ترک کردند که نشان‌دهنده عزم جدی برای انجام این کار بزرگ است.

وی ضمن تبریک به زوج‌های جوان گفت: به عروس‌دامادهای عزیزی که این جهیزیه‌ها را دریافت می‌کنند، از طرف برادر عزیزمان سردار پاکپور فرمانده سپاه صمیمانه تبریک می‌گویم.