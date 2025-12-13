حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان، به جمله‌ای کمتر مورد توجه اما بسیار راهبردی درباره جهاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پرداخت و آن را فتح بابی نو در تبیین ابعاد جهاد فاطمی دانست.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند «اگر انسان بخواهد مقایسه کند، شاید همه‌ی غزوات پیغمبر یک طرف و جهاد فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها یک طرف باشد»؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد جهاد حضرت زهرا (س) صرفاً یک کنش تاریخی نیست، بلکه یک الگوی عمیق معرفتی و اجتماعی برای همه زمان‌هاست.

وی با بیان اینکه غزوات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله جهادِ تنزیل و جهاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها جهادِ تأویل بود، افزود: جهاد پیامبر در میدان سخت و در برابر کفر و شرک آشکار شکل گرفت، اما جهاد فاطمی، جهاد نرم در برابر نفاق پنهان و پیچیده در بدنه جامعه اسلامی است؛ جهادی که پس از آیه «الیوم أکملت لکم دینکم» و با هدف تثبیت ولایت انجام شد.

حجت الاسلام اسماعیلی تصریح کرد: این نگاه می‌تواند مسیر خطبا، پژوهشگران و فعالان فرهنگی را در فهم عمیق‌تر سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها متحول کند و ادبیات جهاد فاطمی را از یک روایت احساسی به یک گفتمان تمدن‌ساز ارتقا دهد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: بازخوانی جهاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، به‌ویژه در شرایط کنونی جامعه، ضرورتی راهبردی است و حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه علمیه خواهران، وظیفه دارند این مفهوم را به زبان علمی، تبلیغی و متناسب با نیازهای امروز جامعه تبیین و جریان‌سازی کنند.