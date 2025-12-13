هدایتی: ۲۳۵ مسجد برای برپایی اعتکاف اعلام آمادگی کردند

حجت الاسلام ناصر هدایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون به طور کامل به جمع بندی درباره تعداد مساجد برای برپایی این مراسم نرسیدهایم، افزود: براساس فراخوان اعلامشده به مساجد، تاکنون ۲۳۵ مسجد برای برپایی آئین اعتکاف اعلام آمادگی کردهاند و هنوز نیز زمان برای این مشارکت وجود دارد.
وی با بیان اینکه میزان هزینه شرکت هر فرد در مراسم اعتکاف متفاوت است، افزود: هزینهای که باید معتکفان پرداخت کنند متناسب با مساجد شهری و روستایی متغیر است.
هدایتی با بیان اینکه ثبت نام برای اعتکاف فقط بهصورت اینترنتی انجام میشود، افزود: علاقهمندان به شرکت در مراسم اعتکاف در استان میتوانند با مراجعه به https: / /survey.porsline.ir / s / LC3CLuMd نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اعزام مبلغان، اجرای برنامههای قرآنی، برگزاری گفتمانهای دینی، برپایی حلقههای صالحان و مسابقات فرهنگی، تلاوت روزانه سوره یس بعد از نماز صبح و بین نمازظهر و عصر، اصلاح قرائت نماز، هماهنگی با قاریان حاضر در مراسم به منظور تلاوت سورهها و آیات قرآن کریم مربوط به اعمال امداوود، اجرای زنده اذان در مساجد و … را از جمله برنامههای پیشبینی شده به منظور غنابخشی به مراسم اعتکاف امسال بیان کرد.
هدایتی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۶ هزار نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف ثبتنام کردند، افزود: پارسال برای برگزاری مراسم اعتکاف ۲۰۰ مسجد شهری و روستایی پیشبینی شده بود.
