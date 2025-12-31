حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در مجموع ۲۳۶ مسجد در سطح خراسان شمالی برای برگزاری آیین پرفیض اعتکاف آماده شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹ مسجد عمومی شهری ویژه آقایان، ۹۱ مسجد ویژه بانوان، ۶۰ مسجد عمومی روستایی، ۲ مسجد پدر و پسری، ۱۹ مسجد ویژه دانش‌آموزان دختر، ۲۳ مسجد ویژه دانش‌آموزان پسر، ۱۹ مسجد مادر و دختری و ۳ مسجد مادر و کودک در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به استقبال مردم از آیین اعتکاف گفت: سال گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر در این مراسم معنوی شرکت کردند و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ستادهای استانی و شهرستانی، پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم با رشد حدود ۱۵ درصدی به ۲۰ هزار نفر برسد.

هدایتی با بیان اینکه محور محتوایی اعتکاف امسال «نهضت زندگی با آیه‌ها» است، تصریح کرد: این طرح با هدف انس بیشتر معتکفان با قرآن کریم طراحی شده و در همین راستا کتابچه‌ای با عنوان «حالت پرواز» میان معتکفان توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: این کتابچه شامل مجموعه‌ای از آیات موضوعی قرآن کریم است که توسط رابطان فرهنگی برای معتکفان تبیین می‌شود تا ضمن قرائت و تدبر در آیات، زمینه تعمیق باورهای دینی فراهم شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از برگزاری آیین اعتکاف، فراهم‌سازی فرصت خلوت، خودسازی و بازگشت به معارف قرآن کریم است و امیدواریم این آیین امسال با برکات معنوی بیشتری در سطح استان همراه باشد.