به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان در نشست با رایزنان وزارت امور خارجه به بررسی اهمیت سیاست‌های بین‌المللی و نقش قدرت در روابط بین‌الملل پرداخت و اظهار کرد: سیاست همواره پیوندی ناگسستنی با مفهوم قدرت داشته و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده روابط بین‌الملل، حاکمیت منطق «توازن قدرت و تهدید» یکی از مؤلفه‌های اساسی نظام بین‌الملل به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در چنین ساختاری، درک دقیق و واقع‌بینانه از ابعاد مختلف قدرت اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک و همچنین شناخت سازوکارهای ایجاد و حفظ توازن، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم رفتار بازیگران ایفا می‌کند. بی‌تردید، اتکا به این فهم راهبردی می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت مؤثر تعاملات، کاهش تنش‌ها و هموارسازی مسیر ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی در راستای تأمین منافع ملی و ثبات پایدار باشد.

سخنگوی سازمان تصریح کرد: امروز باید به نگرش نخبگان به موضوع فناوری هسته‌ای توجه ویژه داشته باشیم. نباید نگاه نخبگان بر مبنای دوگانه «معیشت» و «هسته‌ای» در جامعه باشد؛ موضوع هسته‌ای از اهمیت حیاتی برخوردار است و اگر نادیده گرفته شود، کشور از مزیت‌های بزرگی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی صنعت و سایر مزایای اجتماعی و اقتصادی محروم خواهد شد و این مهم کاملاً در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه تأثیرگذار است.

کمالوندی با اشاره به اهمیت صنعت هسته‌ای گفت: در حوزه سوخت و انرژی، بهره‌گیری از سوخت هسته‌ای به عنوان یک منبع انرژی پاک، در سراسر جهان در حال گسترش است. این مساله یک انقلاب در صنعت انرژی است که علاوه بر تولید انرژی پاک، به حل بحران‌های تغییرات اقلیمی نیز کمک می‌کند، چرا که آلودگی این نوع از انرژی صفر است و گازهای کربنی در این فرآیند تولید نمی‌شود.

معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به نقش صنعت هسته‌ای در کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی، نمونه‌ای از پیشرفت‌های کشور ما را می‌توان در تولید بذر «برنج کیان و هستی» مشاهده کرد که باعث شده بازده تولید برنج در برخی مناطق از ۲ تن به ۸ تن در هر هکتار برسد. این پیشرفت‌ها به دلیل استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی است که می‌تواند به‌صورت چشمگیری در بهبود تولیدات کشاورزی مؤثر باشد.

وی ضمن اشاره به دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه سلامت، بیان کرد: رادیوداروها نقش بسیار مهمی در تشخیص و درمان به موقع سرطان دارند. بخشی از رادیوداروها امروز حاصل ابداع و اختراع متخصصان داخلی است. این رادیوداروها در درمان سرطان‌های پروستات، سینه، مثانه و دیگر انواع سرطان‌ها کاربرد دارند و اکنون کشور در این زمینه خودکفا شده و بخشی از تولیدات را به برخی کشورها نیز صادر می‌کند. در حوزه رادیودارو، تولیدات ایران از نظر کیفیت، جزو کشورهای برتر جهان محسوب می‌شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهم درباره اهمیت این صنعت برای کشور صحبت کنم، ساعت‌ها وقت لازم است. ایران در زمینه فناوری هسته‌ای، از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی رشد چشمگیری داشته است و جلوتر از بسیاری از کشورهای منطقه هستیم.

گفتنی است صبح امروز (۲۲ آذر ماه) جمعی از رایزنان وزارت امور خارجه با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران از نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای ایران بازدید کردند.