تکمیل گازرسانی به ۴۲ سایت مسکن ملی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی عصر شنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به آخرین وضعیت گازرسانی به پروژههای مسکن ملی خراسان جنوبی اظهار کرد: تاکنون عملیات گازرسانی در ۴۲ سایت مسکن ملی استان به طور کامل انجام شده و در حال حاضر، دو سایت در شهرستان فردوس در دست اجرا قرار دارد.
وی افزود: ۱۱ سایت دیگر نیز به دلیل عدم اعلام برنامه زمانبندی از سوی متولیان پروژه، هنوز وارد مرحله اجرای گازرسانی نشدهاند که به محض اعلام برنامه، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به برخی مشکلات اولیه در نصب پکیجهای گاز گفت: در ابتدای کار، به دلیل عدم تطابق برخی نقشهها با شرایط اجرایی پروژهها، مشکلاتی در نصب پکیجها به وجود آمد که با برگزاری جلسات مشترک و همکاری مهندسان ناظر، این مسائل به طور کامل برطرف شد.
رایگان بودن تاسیسات گاز رسانی به پروژه های نهضت ملی مسکن
محمودی با تأکید بر رایگان بودن تأسیسات گازرسانی برای مشترکین تصریح کرد: تمامی هزینههای مربوط به گازکشی شبکه در پروژههای مسکن ملی به عهده شرکت گاز است و هیچگونه وجهی بابت این بخش از مشترکین دریافت نمیشود.
وی ادامه داد: تنها مبلغی که متقاضیان پرداخت میکنند، هزینه اشتراک گاز به میزان ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان است که طبق تعرفههای مصوب به حساب شرکت گاز واریز میشود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی شرکت گاز، تسریع در تکمیل فرآیند گازرسانی به تمامی پروژههای مسکن ملی استان و بهرهمندی هرچه سریعتر مردم از نعمت گاز طبیعی است و این روند با همکاری دستگاههای مرتبط با جدیت ادامه دارد.
نظر شما