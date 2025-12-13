دولت تعرفه واردات خودرو از ۴ تا ۱۶۵ درصد را ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)» با شماره ۱۵۸۷۱۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه که امروز در تاریخ ۲۲ آذر و در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده، آمده است:

تعرفه‌های موضوع جدول فوق تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر می‌باشد. در اجرای این تصویب‌نامه بند ج ماده ۴ و تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا نمی‌باشد.

