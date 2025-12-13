  1. سیاست
  2. دولت
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

دولت تعرفه واردات خودرو از ۴ تا ۱۶۵ درصد را ابلاغ کرد

دولت تعرفه واردات خودرو از ۴ تا ۱۶۵ درصد را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور تعرفه واردات خودرو از ۴ تا ۱۶۵ درصد را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)» با شماره ۱۵۸۷۱۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه که امروز در تاریخ ۲۲ آذر و در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده، آمده است:

دولت تعرفه واردات خودرو از ۴ تا ۱۶۵ درصد را ابلاغ کرد

تعرفه‌های موضوع جدول فوق تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر می‌باشد. در اجرای این تصویب‌نامه بند ج ماده ۴ و تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا نمی‌باشد.

متن کامل این مصوبه را اینجا بخوانید.

کد خبر 6688010
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 0
      پاسخ
      کاش خودرو های هیبریدی‌ هم ۴ درصد بود در این صورت مردم مجبور نبودند خودروهایی که به ارابه‌های مرگ معروفند ، را بخرند و البته باید در کنار کاهش تعرفه‌ها ، رفع تحریم‌ها هم انجام شود .
    • علی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      ای کاش همه این تعرفه ها یک پنجم می شد تا قیمت خودرو و در نتیجه همه چی به شدت کاهشی می شد به والله خواست اکثر مردم هستش .
    • ناشناس IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      دولت با این تعرفه ها نمی خواهد صنعت خودرو متحول شود وبه فکر رفاه و آسایش مردم نیست فقط اعلام میکنه باید خودرو ایرانی بخری انتخاب خرید دست دولت هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها