به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی و عملیات سریع و مقتدرانه پلیس خرم‌آباد، فردی که اقدام به تیراندازی و قدرت‌نمایی در یکی از محلات شهر کرده بود، در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: پلیس با هر فردی که بخواهد آسایش و امنیت مردم را برهم بزند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت با آنها برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی خرم آباد از شهروندان خواست تا با همکاری و هوشیاری، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.