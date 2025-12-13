  1. استانها
عامل تیراندازی و قدرت‌نمایی در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری عامل تیراندازی و قدرت نمایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی و عملیات سریع و مقتدرانه پلیس خرم‌آباد، فردی که اقدام به تیراندازی و قدرت‌نمایی در یکی از محلات شهر کرده بود، در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: پلیس با هر فردی که بخواهد آسایش و امنیت مردم را برهم بزند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت با آنها برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی خرم آباد از شهروندان خواست تا با همکاری و هوشیاری، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

      واقعا مردم به شدت دچار افسردگی شده اند اخر برای چه کسی بی دلیل تیر اندازی کند شاید حقی از این شخص پایمال شده

