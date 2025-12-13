به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز شنبه در گفت و گو با رسانهها، اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی و عملیات سریع و مقتدرانه پلیس خرمآباد، فردی که اقدام به تیراندازی و قدرتنمایی در یکی از محلات شهر کرده بود، در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: پلیس با هر فردی که بخواهد آسایش و امنیت مردم را برهم بزند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت با آنها برخورد میکند.
فرمانده انتظامی خرم آباد از شهروندان خواست تا با همکاری و هوشیاری، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
