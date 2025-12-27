به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر روز شنبه در گفتوگو با رسانهها با تشریح جزئیات اقدامات پلیس در حوزههای مختلف گفت: ماموران انتظامی با برنامهریزی دقیق و اشراف اطلاعاتی، اقدامات گستردهای در زمینه مقابله با خودروهای شوتی، مبارزه با سوداگران مرگ و دستگیری متهمان تحت تعقیب قضایی انجام دادهاند.
توقیف خودرو شوتی و کشف کالای غیرمجاز
وی با بیان اینکه در راستای مقابله با پدیده شوم خودروهای شوتی و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان، مأموران انتظامی کلانتری ۱۹ حین گشتزنی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را توقیف کردند، افزود: در بازرسی از خودرو مقادیری کالای فاقد مجوز از نوع مواد شوینده کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ کیانمهر با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه اظهار داشت: برخورد با خودروهای شوتی به صورت قاطع ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
پلمب ۷ واحد صنفی متخلف توزیعکننده مواد مخدر
فرمانده انتظامی خرمآباد همچنین از پلمب ۷ واحد صنفی خبر داد که در پوشش فروشگاه مواد غذایی اقدام به توزیع مواد مخدر میکردند.
وی گفت: با دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی این واحدها، تیمهایی از پلیس مواد مخدر و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خرمآباد وارد عمل شدند. پس از بازرسی از محلهای مورد نظر، مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر و قرصهای روانگردان کشف شد.
سرهنگ کیانمهر افزود: تمام ۷ واحد صنفی متخلف با دستور قضائی پلمب شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شد. وی تأکید کرد: طرحهای مقابلهای با سوداگران مرگ با شدت و قوت ادامه دارد و پلیس اجازه فعالیت به قاچاقچیان مواد مخدر نخواهد داد.
دستگیری ۳۸ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی
وی در ادامه گفت: به منظور افزایش ضریب امنیت اجتماعی، طرح دستگیری محکومان متواری در سطح شهرستان اجرا شد. مأموران انتظامی خرمآباد طی چندین عملیات در نقاط مختلف شهرستان موفق شدند ۳۸ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ کیانمهر خاطرنشان کرد: این متهمان دارای احکام قضائی بودند و پس از انتقال به مقر انتظامی همراه با پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد در پایان تأکید کرد: مجرمان در هیچ مکانی در امان نیستند و پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با آنان برخورد خواهد کرد تا امنیت و آرامش شهروندان حفظ شود.
