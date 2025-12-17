به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر روز چهارشنبه به رسانه‌ها اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در روستاهای اطراف شهر خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری سارق حرفه‌ای

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی، موفق شدند سارق را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

اعتراف به چهار فقره سرقت

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به نتایج تحقیقات پلیسی تصریح کرد: متهم در جریان بازجویی‌های اولیه به ارتکاب چهار فقره سرقت احشام اعتراف کرد و به‌منظور بررسی سرقت‌های احتمالی دیگر، تحویل پلیس آگاهی استان شد.

برخورد قاطع با مخلان امنیت

سرهنگ کیانمهر در پایان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با جرایم گفت: اقتدار پلیس در میدان عمل معنا پیدا می‌کند و نیروی انتظامی با سارقان و مخلان امنیت مردم با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.