مقاتلی: کشاورزی دشتی نیازمند حمایت جدی و نگاه علمی است

به گزارش مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مجموعه جهاد کشاورزی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار و مهم دانست و اظهار کرد: بخش کشاورزی شهرستان دشتی دارای ظرفیت‌ها و اثرگذاری‌های خاصی است که نیازمند حمایت جدی و برنامه‌ریزی هدفمند است.

وی با اشاره به تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل در شهرستان دشتی افزود: این ظرفیت مهم کشاورزی نقش مؤثری در ایجاد آرامش بازار و کاهش مشکلات کشور ایفا می‌کند و باید با مدیریت صحیح و حمایت مستمر تقویت شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی در بخش کشاورزی تصریح کرد: حرکت در مسیر علمی و استفاده از دانش روز می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و سودآوری بهتر برای کشاورزان و فعالان این حوزه شود.

مقاتلی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در راستای رفع ناترازی برق، اقدامات خوبی در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان آغاز شده که می‌تواند پشتیبان بخش کشاورزی نیز باشد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر احمد ایزدی، تعامل، هم‌افزایی، مشارکت و تلاش‌های شبانه‌روزی وی را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد: مهندس حسین قیصری با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، ایده‌ها و اقدامات جدی و مؤثری را در راستای جلب رضایتمندی مردم و توسعه بخش کشاورزی شهرستان به اجرا بگذارد.

فرماندار دشتی همچنین با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی باید با جدیت دنبال شود تا ارزش افزوده محصولات کشاورزی افزایش یابد.

وی همچنین به اعتبارات سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال نگاه خوبی در حوزه اعتبارات به بخش کشاورزی صورت گرفته که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تحول این حوزه باشد.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های احمد ایزدی تقدیر و حسین قیصری به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان دشتی معرفی شد.