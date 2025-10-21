به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه زراعت و کشاورزی شهرستان با تقدیر از حضور و زحمات کشاورزان اظهار کرد: شهرستان دشتی یکی از مناطق با ظرفیت بالا در حوزه کشاورزی است که در همه فصول در کشتهای مختلف جایگاه مهمی در حوزه کشاورزی استان دارد.
فرماندار دشتی با اشاره به مطالبات و دغدغههای کشاورزان افزود: مطالبات بهحق شما با جدیت از سوی فرمانداری و دستگاههای متولی پیگیری میشود.
وی گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور بر کار کارشناسی در همه حوزهها تأکید دارند و ما نیز در این راستا گام برمیداریم.
مقاتلی از تلاش مجموعه جهاد کشاورزی در همه سطوح تقدیر کرد و گفت: این مجموعه در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نقشآفرینی کردند و همواره شاهد تلاشهای شبانهروزی این مجموعه هستیم.
وی ضمن تبریک به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و خانم زارعی بهعنوان بانوی برتر در زمینه تولید محصول سالم سبزی و صیفیجات در سطح کشور، اظهار داشت: این موفقیتها نشاندهنده ظرفیت بالای بانوان در بخش تولید و کشاورزی است.
فرماندار دشتی ادامه داد: پتانسیلهای این شهرستان در حوزه کشاورزی فراوان است و امسال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی برای بخش کشاورزی اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته است.
مقاتلی بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی در دشتی تأکید کرد و گفت: افزایش این صنایع موجب جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی میشود.
وی همچنین خواستار پیگیری جدی بیمه محصولات کشاورزی شد و افزود: یکی از چالشهای اصلی کشور در حوزه کشاورزی، تأمین آب است که در این زمینه پیگیر تخصیص حقابه سد باغان برای کشاورزان هستیم.
فرماندار دشتی تأمین بهموقع بذر مورد نیاز کشاورزان را از مطالبات مهم آنان برشمرد و خاطرنشان کرد: لازم است پروژه گلخانه چاهگاه هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
وی گفت: در کنار اجرای الگوی کشت، باید برنامهریزی دقیق برای کشتهای فصلی و منطقهای نیز انجام شود تا بهرهوری بخش کشاورزی شهرستان افزایش یابد.
