گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با حضور رئیس گمرک کشور، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در بروجرد، فرماندار بروجرد و… با کد گمرکی ۱۵۵۰۴، به طور رسمی افتتاح شد.
فرزاد محمدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در این رابطه، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به عنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تجاری غرب کشور، با هدف تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، و ایجاد اشتغال پایدار راهاندازی شده است. اعطای کد گمرکی ۱۵۵۰۴ به این منطقه، امکان ارائه خدمات ترخیص سریع کالا و بهرهمندی از مزایای گمرکی ویژه را برای فعالان اقتصادی فراهم میآورد.
وی با اشاره به قابلیتهای منحصربهفرد منطقه ویژه بروجرد، اعلام کرد: این منطقه با دارا بودن زیرساختهای مناسب و مزایای قانونی ویژه، آماده ارائه خدمات به بازرگانان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود افتتاح منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گامی بلند در جهت تقویت اقتصاد منطقه و ایجاد بستری مناسب برای توسعه تولید و صادرات است.
عسگری رئیس گمرک کشور نیز با تأکید بر نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه تجارت ملی، از تلاشهای مجموعه مدیران استان و شهرکهای صنعتی لرستان در راهاندازی این پروژه تقدیر کرد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی نیز، این رویداد را نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه دانست و بر حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در این حوزه تأکید کرد.
