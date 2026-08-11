ذخایر خونی استان ایلام نیازمند مشارکت مردم است

صیاد بسطامی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیاز پایگاههای انتقال خون استان برای تأمین ذخایر خونی، اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم بیماران، مصدومان و نیازمندان به خون و فرآوردههای آن، ضروری است که مردم نوعدوست و نیکوکار استان با مراجعه به پایگاههای انتقال خون، در یاری رساندن به بیماران سهیم باشند و این مشارکت مردمی، نقش حیاتی در نجات جان انسانها ایفا میکند.
وی با بیان اینکه هر روزه بیماران زیادی در مراکز درمانی استان و کشور به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند، افزود: تأمین خون کافی و سالم، یکی از اولویتهای اصلی نظام سلامت است و با توجه به اینکه خون یک کالای حیاتی و غیرقابل جایگزین است، اهدای خون توسط داوطلبان، تنها راه تأمین این نیاز اساسی محسوب میشود و از همه شهروندان واجد شرایط درخواست میشود که با حضور در پایگاههای انتقال خون، این کار خداپسندانه را انجام دهند.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان ایلام با اشاره به اینکه اهدای خون یک عمل انسانی و ارزشمند است که میتواند زندگی چندین بیمار را نجات دهد، تصریح کرد: گروههای خونی مختلف، به ویژه گروههای خونی نادر، همواره مورد نیاز هستند و با توجه به اینکه خون ذخیره شده، تاریخ انقضا دارد، نیاز به اهدای مستمر و منظم خون توسط داوطلبان وجود دارد و از مردم خواست که با برنامهریزی منظم، در طول سال نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
بسطامنژاد در پایان با قدردانی از اهداکنندگان خون که همواره در این کار خداپسندانه پیشگام هستند، خاطرنشان کرد: با یک اقدام ساده و چند دقیقه وقت، میتوانیم ناجی جان یک یا چند بیمار باشیم و امیدواریم که با افزایش مشارکت مردمی، هیچ بیمار نیازمندی در استان به دلیل کمبود خون با مشکل مواجه نشود و از مردم خواست که با مراجعه به پایگاههای انتقال خون در سراسر استان، در این امر خداپسندانه و انساندوستانه مشارکت فعال داشته باشند و بدانند که هر قطره خون، میتواند لبخند را به خانوادهای بازگرداند و این اقدام، یکی از بزرگترین کارهای خیر و انسانی است که میتوان در حق همنوعان انجام داد.
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