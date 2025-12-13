توقیف محموله ۳۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در بمپور

سردار مرتضی جوکار فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: مأموران شهرستان بمپور در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از تریلی پرداخته و موفق شدند مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که معادل ۲۰ میلیارد ریال به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف، خودرو توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند، پلیس مقابله با این پدیده شوم را در دستور کار خود قرار دارد.