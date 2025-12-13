«سردار تا سردار» روایت مشترک دو جغرافیای مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نشست مشترک اعضای شورای سیاست‌گذاری پنجمین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» با معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله استان کرمان برگزار شد.

نقش اثرگذار مردم گیلان در دوران دفاع مقدس

«سرهنگ احمد مرادی‌زاده» معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله کرمان در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار مردم گیلان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم گیلان با وجود فاصله جغرافیایی از جبهه‌ها، حضوری پررنگ، مستمر و تأثیرگذار در عرصه جهاد و پشتیبانی از دفاع مقدس داشتند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله کرمان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای معرفی الگوهای هویت‌آفرین همچون شهید میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: استان گیلان در حوزه تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط با شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح کشور پیشتاز و الگوساز است.

وی با تجلیل از برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان خاطرنشان کرد: این کنگره اقدامی مردمی، فاخر و اثرگذار در معرفی سیره شهدا بود که نقش مهمی در تقویت هویت انقلابی جامعه ایفا کرد.

ضرورت تولید محتوای هدفمند برای معرفی الگوهای هویت‌آفرین

«حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی» دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تولید محتوای هدفمند برای معرفی الگوهای هویت‌آفرین اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر و رسانه در این مسیر بسیار مهم، راهبردی و تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام پوریوسفی با اشاره به اقدامات مشترک جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان و شهرداری رشت در حوزه هویت‌سازی افزود: رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» و رویداد هنری «جنگل بارانی» از جمله اقدامات مؤثر و جریان‌ساز در معرفی الگوهای هویتی انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.

شورای شهر رشت از اقدامات ملی هویت‌آفرین حمایت می‌کند

«محمد حسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به نقاط اشتراک شخصیتی و سیره عملی شهید میرزا کوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مردمی‌بودن، توجه ویژه به نقش مردم و اعتماد به ظرفیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین وجوه مشترک این دو شهید والامقام است.

کارگرنیا با بیان اینکه مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت همواره حامی اقدامات هویت‌آفرین و مردمی بوده است، گفت: دو رویداد «سردار تا سردار» و «جنگل بارانی» از جمله اقدامات ملی و مردمی بزرگی هستند که با محوریت گیلان در حال اجرا بوده و قطعاً گام‌های جدی‌تری برای تقویت و توسعه آن‌ها برداشته خواهد شد.

«هادی رمضانی» رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی استان‌های گیلان و کرمان در تقویت رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» اظهار کرد: امروز باید از همه ظرفیت‌ها برای میدان‌داری مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی بهره گرفت.

هادی رمضانی با اشاره به ریشه‌های هویتی و تاریخی استان گیلان تصریح کرد: اقداماتی نظیر رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» بستر مناسبی برای معرفی الگوهای هویت‌آفرین انقلاب اسلامی به نسل جوان فراهم می‌کند.