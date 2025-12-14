کمیته ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این جلسه با هدف بررسی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم درباره طرح‌ها و سامانه‌های مرتبط با هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی در مناطق تحت مدیریت سازمان تشکیل شد.

در این نشست، عملکرد سامانه هوشمند ماهواره‌ای در حوزه ریسک حریق و شناسایی مناطق آسیب‌دیده، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرح اجرای پایلوت سامانه چندلایه حفاظت هوشمند پارک ملی گلستان، ارائه‌شده توسط یک شرکت دانش‌بنیان از منظر فنی و اجرایی ارزیابی شد و اعضای کمیته دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را در خصوص نحوه اجرا، میزان کارآمدی و قابلیت توسعه‌پذیری این سامانه مطرح کردند.

در ادامه، سامانه هوشمند هشدار زودهنگام آتش‌سوزی جنگل که توسط یک شرکت فنی و مهندس ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های این سامانه در پایش مستمر، پیش‌آگاهی و کاهش خسارات ناشی از حریق مورد تأکید قرار گرفت.

اعضای کمیته در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان فناوری‌های نوین، توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و نیازهای میدانی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کردند و مقرر شد نتایج این بررسی‌ها در تدوین چارچوب ملی هوشمندسازی حفاظت از تنوع زیستی مورد استفاده قرار گیرد.