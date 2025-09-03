به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاهها، بانک داده تنوع زیستی برای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تهیه شد، اطلس زیستگاههای حساس خزر تدوین گردید، ایمنسازی کریدورهای یوز آسیایی در پارک ملی توران آغاز شد و احیای تالاب گمیشان گلستان در دستور کار قرار گرفت. همچنین پروژههای مقابله با آتشسوزی در جنگلهای دز و کرخه به پیشرفت ۸۰ درصدی رسید.
در زمینه مدیریت منابع زیستی و مقابله با آلودگیها، پهنهبندی محیط زیستی سواحل مکران تکمیل شد، نوسازی خطوط انتقال نفت فرسوده در خلیج فارس کلید خورد و واحد تولید فوم غیرمخرب لایه اوزون راهاندازی شد.
در بخش فناوری و هوشمندسازی، فاز دوم سامانه جامع محیط زیست در حال اجراست و پروژههای پایش هوشمند گونهها و مناطق حفاظتی و نیز تجهیز سیستمهای اطفای حریق آغاز شده است.
در حوزه تالابها و زیستگاهها، احیای جنگلهای حرا، زیستگاههای مرجانی خلیج فارس و تعیین نیاز آبی تالابهای انزلی و دریاچه نمک انجام گرفت و بیش از ۳۵۴ هزار هکتار از مناطق حساس کشور برای ارتقای سطح حفاظتی معرفی شد.
در عرصه دیپلماسی محیط زیست، ایران به پروتکل ارزیابی اثرات زیستمحیطی فرامرزی دریای خزر پیوست، الحاق به استانداردهای تخلیه پساب دریایی تصویب شد و بدهیهای معوقه به کنوانسیونهای بینالمللی تسویه گردید.
برنامههای گستردهای نیز در زمینه آموزش و مشارکت اجتماعی اجرا شد؛ از جمله تدوین برنامههای آموزشی برای مراقبین سلامت و مدیران مدارس، انعقاد تفاهمنامه با حوزههای علمیه و پلیس راهور، رونمایی از دانشنامه فقه و محیط زیست و راهاندازی خانههای محیط زیست در جوامع محلی.
در بخش پسماند و کاهش آلودگیها، سامانه یکپارچه مدیریت پسماند راهاندازی شد، کیفیت سوخت در پالایشگاهها ارتقا یافت، ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد و برای نخستینبار توزیع عوارض آلایندگی بر اساس سهم واقعی شهرها اصلاح شد.
همچنین در حوزه مقابله با گرد و غبار، بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از کانونهای بحرانی شناسایی و برای مهار آنها برنامهریزی شد. در بخش توسعه پایدار، مسیر برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی هموار شد و از ۱۸۸ پروژه عمرانی بررسیشده، بخشی موفق به دریافت مجوز زیستمحیطی گردیدند.
در نهایت، با اجرای طرح توانمندسازی سازمانی، ساختار جدید سازمان حفاظت محیط زیست تصویب شد و سند تفویض اختیار به استانها ابلاغ گردید.
سازمان حفاظت محیط زیست در جمعبندی تأکید کرد که با وجود محدودیتهای مالی و تحریمها، دستاوردهایی همچون احیای زیستگاههای حساس، ارتقای کیفیت هوا، اتصال به سامانههای ملی و توسعه دیپلماسی محیط زیست حاصل شده و این اقدامات نشان میدهد رویکرد تلفیقی سازمان به حفاظت محیط زیست و نیازهای توسعه کشور ادامه دارد.
