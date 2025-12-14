  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۹

گودرزی: نگران صدای خودروهای امدادی در مانور زلزله بجنورد نباشید

بجنورد- مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: رزمایش مدیریت بحران زلزله امروز در بجنورد برگزار می‌شود و تردد و صدای خودروهای امدادی طبیعی بوده و جای نگرانی نیست.

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رزمایش مدیریت بحران زلزله یک‌شنبه تا ۱۳ در محدوده عمومی روستای باغچق بجنورد برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این مانور با حضور دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان انجام می‌شود، افزود: در جریان رزمایش، تردد و صدای خودروهای امدادی کاملاً طبیعی است و شهروندان نگران نباشند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی هدف از برگزاری این مانور را افزایش آمادگی، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سنجش توان عملیاتی نیروهای امدادی عنوان کرد و گفت: این رزمایش در راستای ارتقای ایمنی و آمادگی استان در برابر حوادث احتمالی اجرا می‌شود.

