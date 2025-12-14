غضنفری:نقشه آمریکا و اسرائیل در از بین بردن جمهوری اسلامی نقش بر آب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران غضنفری شامگاه شنبه در جمع مردم کاشان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این جنگ همه دنیا به جنگ ایران آمدند و اسرائیل فقط مجری تصمیمات نظام استکبار بود.

وی با اشاره به اینکه هدف از این حمله صرفاً از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران نبود، ابراز کرد: اصلی ترین و بزرگترین هدف آنها از بین بردن جمهوری اسلامی در ایران بود.

نماینده مجلس با اشاره به اینکه برای رسیدن به این هدف می‌خواستند رهبر معظم انقلاب را به شهادت برسانند، تصریح کرد: البته ما در این جنگ ضربات سختی خوردیم و بسیاری از فرماندهان ما به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه اسرائیل و آمریکا برای شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب طراحی دقیقی کرده بودند، تصریح کرد: آنها می‌خواستند چیزی به اسم جمهوری اسلامی نباشد و به دنبال این بودند که فردی را رهبر کنند که دست نشانده خودشان باشد.

وی با بیان اینکه اسرائیل وظیفه انجام امور نظامی این مأموریت را به عهده داشت، خاطرنشان کرد: آمریکا و اسرائیل بعد از شکست جمهوری اسلامی می‌خواستند که به سراغ عراق و بعد از آن به سراغ محور مقاومت بروند.

غضنفری با اشاره به اینکه استکبار در دوران پساجمهوری اسلامی به دنبال پیوستن همه کشورهای مرتجع عربی خلیج فارس به پیمان ابراهیم بود، گفت: دلیل این اقدام این بود تا همه این کشورهای زیر بلیت آمریکا و اسرائیل بروند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل داستان را در همین حد تمام نمی‌کردند و پس از آن سراغ روسیه و چین می‌رفتند، افزود: هدف اصلی آنها ایجاد یک جهان تک قطبی بود تا اهداف استکباری خود را در همه کشورهای جهان پیاده کنند.

نماینده مجلس با اشاره به مذاکرات آمریکا و اسرائیل با کشورهای همسایه برای همکاری با آنها ابراز کرد: کشورهای همسایه در ازای امتیازاتی با آمریکا و اسرائیل همکاری کردند.

وی با اشاره به اینکه قدرت خدا مافوق تمام قدرت‌های بشری است، تصریح کرد: با تمام این نقشه‌ها خدا مکر آنها را به خودشان برگرداند و همه دنیا دید که چگونه آمریکا و اسرائیل برای آتش بس برای ایران پیغام فرستادند و کشورهای مختلف را واسطه کردند.

غضنفری با اشاره به اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی نه برای حمله به کشور دیگری بلکه یک قدرت دفاعی است، تصریح کرد: در دکترین نظامی جمهوری اسلامی، ایران قصد حمله و تعرض به هیچ کشوری ندارد ولی در صورتیکه هر کشور و یا رژیم نامشروعی بخواهد به ایران حمله کند با شدیدترین روش ممکن پاسخ آنها را می‌دهد.