آیت اللهی: رسانه های غربی زن را به کالای مصرفی بدل کردند

حجت‌الاسلام محمد آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه درباره زن غربی ۲ نگاه وجود دارد، یکی قبل از قرن نوزدهم که نگاه به زن بسیار تحقیرآمیز بود و دیگری بعد از قرن نوزدهم، اظهار کرد: از قرن نوزدهم به بعد با ظهور جنبش‌های فمینیستی و نیاز نظام سرمایه‌داری به نیروی کار، شعار «آزادی زن» مطرح شد اما این تغییر در عمل صورت‌بندی تازه‌ای از بهره‌کشی بود.

رئیس بسیج طلاب سپاه قدس گیلان افزود: اگر در گذشته زن در فلسفه غرب موجودی برای تولیدمثل و خدمت‌گذاری بود، در دوران مدرن با گسترش صنعت سرگرمی، مد و تبلیغات، تصویر بدن زن به کالایی برای فروش و جذب مخاطب تبدیل شد و این روایت جدید زن را در قالب‌هایی چون «قهرمان تنها»، «زن مصرف‌گرا» یا «نماد جذابیت جنسی» بازتعریف کرد.

تمرکز بر حقوق سطحی و افراط در فمینیسم

وی با اشاره به نقدهای مطرح‌شده، تمرکز روایت غربی مدرن را بر حقوق سطحی مانند حق کار یا انتخاب ظاهر دانست و گفت: در غرب شأن و کرامت ذاتی زن نادیده گرفته می‌شود؛ امنیت شغلی و حفظ حریم زن در محیط کار مغفول مانده و جنبش فمینیسم نیز در برخی قرائت‌ها به افراط و فردگرایی منجر شده است.

حجت‌الاسلام آیت اللهی با بیان اینکه روایت غربی درباره زن میدانی از کشمکش‌ها و تضادها است، افزود: زن در غرب در تضاد میان نگرش تحقیرآمیز تاریخی و شعارهای آزادی‌خواهانه مدرن، و تضاد میان دستاوردهای حقوقی و بهره‌کشی‌های نوین اقتصادی فرهنگی، است.

بازنمایی الگوی اسلامی ایرانی زن در رسانه

وی با اشاره به بازنمایی الگوی اسلامی ایرانی زن در رسانه اظهار کرد: منابع داخلی و سخنان مقامات، بر ترکیب پایبندی دینی با مشارکت فعال اجتماعی تأکید شده است.

رئیس بسیج طلاب سپاه قدس گیلان افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگوی بی‌نظیر معرفی می‌شود و زنان انقلابی مانند مرضیه دباغ نمونه‌های معاصر زن اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه عدالت جنسیتی جایگزین برابری مطلق است، گفت: زن به‌عنوان مربی جامعه و انسان‌ساز محور تربیت و تحول اجتماعی دانسته می‌شود، اما رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی بیش از توانمندی‌ها بر جنبه‌های ظاهری زنان تمرکز دارند و این رویکرد منجر به کالایی‌سازی زن و دور شدن او از جایگاه حقیقی‌اش شده است.

حجت‌الاسلام آیت اللهی از ضعف در تبیین عقلانی مفاهیمی چون حجاب و عفاف در نسل جوان گفت و تصریح کرد: رسانه‌های خارجی با اهداف امنیتی در پی استحاله الگوی زن مسلمان ایرانی هستند و رسانه‌های داخلی نیز تحت تأثیر انگاره‌های جهانی نتوانسته‌اند الگوی بومی و اسلامی را تثبیت کنند.

وی افزایش سواد رسانه‌ای و بصیرت، تولید محتوای بومی و حمایت از کنشگران، ایجاد پلتفرم‌های بومی و نقش محوری رسانه ملی در بازنمایی کرامت‌محور زن مسلمان ایرانی را چهار راهکار برای بهبود وضعیت فعلی بیان کرد.