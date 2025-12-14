تحقق ۸۶ درصدی پیشرفت فیزیکی الگوی کشت استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، از تحقق ۸۶ درصدی پیشرفت فیزیکی برنامه ابلاغی الگوی کشت در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مطابق با الگوی کشت مصوب، به زیر کشت رفته است.
وی اظهار کرد: در سال زراعی جاری، مجموع سطح الگوی ابلاغی کشت استان قزوین ۱۹۲ هزار و ۲۳۱ هکتار است که تاکنون ۱۶۵ هزار و ۴۹۷ هکتار از این سطح طبق برنامه الگوی کشت، زیر کشت رفته و معادل ۸۶ درصد تحقق برنامه را نشان میدهد.
وی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، حدود ۳۵ هزار هکتار گندم آبی و نزدیک به ۱۰۲ هزار هکتار گندم دیم در استان قزوین کشت شده است. همچنین ۲۳ هزار هکتار جو آبی، ۳ هزار هکتار جو دیم و ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار کلزا در سطح استان به زیر کشت رفته است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به پیشبینی سطح زیر کشت محصولات استراتژیک بر اساس الگوی ابلاغی، گفت: مطابق برنامه الگوی کشت استان، پیشبینی میشود در سال زراعی جدید حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی پاییزه استان به کشت گندم آبی و حدود ۱۱۱ هزار هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یابد که با تحقق این سطح، تولید بیش از ۳۲۰ هزار تن گندم در استان برآورد میشود.
جلیلوند همچنین به اجرای طرحها و پروژههای ارتقای بهرهوری در مزارع گندم استان اشاره کرد و افزود: در سال زراعی جاری، پروژههای متعددی از جمله استفاده از نوار تیپ در حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی گندم آبی، بهکارگیری دستگاههای خطیکار در کشت غلات آبی و دیم در سطح ۱۳۷ هزار هکتار، اجرای شخم و کشت روی پشتههای بلند در بیش از یکهزار هکتار، اجرای کشاورزی حفاظتی در بیش از ۹۰ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم و برگزاری طرحهای مقایسهای ارقام بذور گندم و جو و پایگاه های نوآوری در مزارع استان در حال اجرا است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح پایداری تولید در دیمزارها نیز در سال زراعی جاری در تمامی مزارع دیم استان در حال اجراست که هدف آن ترویج روشهای نوین کشت، استفاده از بذور اصلاحشده و افزایش بهرهوری و پایداری تولید در این اراضی است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با اشاره به ارقام کشتشده گندم در استان گفت: ارقام عمده گندم آبی شامل پیشگام، سیروان، سیوند و حیدری و ارقام گندم دیم شامل باران، واران، هشترود و آذر ۲ است که متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان انتخاب و کشت میشوند.
نظر شما