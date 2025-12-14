بازدهی تبلیغات بانک اقتصاد نوین: ۴۱ میلیارد هزینه، ۸۶۰۰ میلیارد درآمد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش عملکرد این بانک، سرمایهگذاری ۴۱ میلیارد تومانی در تبلیغات منجر به درآمدی بالغ بر ۸,۶۰۰ میلیارد تومان شده است؛ آماری که بازدهی بیش از ۲۰۰ برابر را به نمایش میگذارد. این رقم فراتر از استانداردهای جهانی ارزیابی میشود؛ جایی که طبق میانگین جهانی، هر یک دلار هزینه تبلیغاتی در بهترین حالت حدود ۱۸ دلار بازده ایجاد میکند.
تبلیغات، نه هزینه بلکه سرمایهگذاری
مدیران بانک اقتصاد نوین ضمن تأکید بر رویکرد «تبلیغات بهعنوان سرمایهگذاری»، اعلام کردهاند که ترکیب تحلیل داده، شناخت رفتار مشتری و استراتژی هدفمند در طراحی کمپین تبلیغاتی اخیر، عامل کلیدی این موفقیت بوده است.
به گفته کارشناسان، رشد ۳۰ درصدی منابع تجهیز شده و افزایش قابل توجه درآمدهای کارمزدی و عملیاتی طی دوره اخیر، مؤید تأثیر مثبت تبلیغات هوشمند بر عملکرد واقعی بانک است.
فراتر از عدد و رقم
تحلیلگران حوزه بازاریابی و بانکداری معتقدند اقدام بانک اقتصاد نوین میتواند نمونهای الهامبخش برای سایر بنگاههای ایرانی باشد؛ چرا که نشان میدهد با نگاه تحلیلی و هدفمند به تبلیغات، میتوان ضمن افزایش بازده اقتصادی، اعتماد مشتریان و جایگاه برند را نیز تقویت کرد.
در نهایت، تجربه بانک اقتصاد نوین یک بار دیگر ثابت کرد که تبلیغات مؤثر، صرفاً هزینه نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای خلق ارزش پایدار است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
