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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

در بیانیه کانون مداحان استان همدان مطرح شد؛

تاکید بر تلاش مداحان برای اعتلای فرهنگ ناب اسلامی در استان همدان

تاکید بر تلاش مداحان برای اعتلای فرهنگ ناب اسلامی در استان همدان

همدان _ کانون مداحان استان همدان با صدور بیانیه‌ای بر تبعیت از تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص ایفای نقش جدی مداحان و هیئات مذهبی برای اعتلای فرهنگ ناب اسلامی در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کانون مداحان استان همدان آمده است: فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فرخنده دهه فجر در دیدار با جمعی از مداحان کشور که پیرامون جدیت در فرهنگ‌سازی، ترویج و گسترش مبانی فکری و فرهنگی اسلام، حفظِ قالب مداحی اصیل و حفظ جایگاه و شکل هیئت، گسترش ادب اسلامی در جامعه، پرهیز از بدگویی و بدزبانی، اتقان در سخن، گسترش مطالعات معارفی و تاریخی و ترویج ازدواج بهنگام؛ زمینه‌ساز تقویت حرکت «رو به رشد مداحی کشور» بیان فرمودند، فصل‌الخطاب مسیر اصیل مداحی و ستایشگری اهل بیت (ع)، در میان این قشر ارزشمند و رهنمودی راهبردی به جامعه شاعران و مداحان اهل‌بیت (ع) است؛ تا به نقش مؤثر و بی نظیر و ویژه خود در اعتلای جامعه اسلامی توجه بیشتری داشته باشند.

اعضای کانون مداحان و جمیع ذاکران و ستایشگران اهل بیت (ع) در دارالمؤمنین همدان ضمن لبیک به اوامر معظم‌له و نصب العین قرار دادن فرمایشات ایشان، تمام همت و تلاش خود را برای اجرایی کردن فرامین آن بزرگوار که در راستای اعتلای فرهنگ ناب و ویژه ستایشگری خاندان نبوت (ع) و تثبیت و تقویت جایگاه اصلی هیئات مذهبی و تبیین نقش مؤثر آن در جامعه به کار بسته و اعلام و انتشار حداکثری این مضامین را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

اللهم عجل لولیک الفرج

و احفظ و انصر قائدنا الخامنه ای

کد مطلب 5140390

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