تاکید بر تلاش مداحان برای اعتلای فرهنگ ناب اسلامی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کانون مداحان استان همدان آمده است: فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فرخنده دهه فجر در دیدار با جمعی از مداحان کشور که پیرامون جدیت در فرهنگ‌سازی، ترویج و گسترش مبانی فکری و فرهنگی اسلام، حفظِ قالب مداحی اصیل و حفظ جایگاه و شکل هیئت، گسترش ادب اسلامی در جامعه، پرهیز از بدگویی و بدزبانی، اتقان در سخن، گسترش مطالعات معارفی و تاریخی و ترویج ازدواج بهنگام؛ زمینه‌ساز تقویت حرکت «رو به رشد مداحی کشور» بیان فرمودند، فصل‌الخطاب مسیر اصیل مداحی و ستایشگری اهل بیت (ع)، در میان این قشر ارزشمند و رهنمودی راهبردی به جامعه شاعران و مداحان اهل‌بیت (ع) است؛ تا به نقش مؤثر و بی نظیر و ویژه خود در اعتلای جامعه اسلامی توجه بیشتری داشته باشند.

اعضای کانون مداحان و جمیع ذاکران و ستایشگران اهل بیت (ع) در دارالمؤمنین همدان ضمن لبیک به اوامر معظم‌له و نصب العین قرار دادن فرمایشات ایشان، تمام همت و تلاش خود را برای اجرایی کردن فرامین آن بزرگوار که در راستای اعتلای فرهنگ ناب و ویژه ستایشگری خاندان نبوت (ع) و تثبیت و تقویت جایگاه اصلی هیئات مذهبی و تبیین نقش مؤثر آن در جامعه به کار بسته و اعلام و انتشار حداکثری این مضامین را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

اللهم عجل لولیک الفرج

و احفظ و انصر قائدنا الخامنه ای ‌