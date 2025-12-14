به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر با اشاره به ابلاغیه دولت درباره صرفه‌جویی، بر لزوم اجرای دقیق و جدی این سیاست در شورای شهر و شهرداری تهران تأکید کرد.

سروری با بیان اینکه همیشه درِ صرفه‌جویی باز بوده است، گفت: از دولت بابت اقدامی که انجام داده تشکر می‌کنم، اما باید توجه داشت هر اقدامی که در مسیر مردم نباشد و اساساً ارتباطی با مطالبات و نیازهای شهروندان نداشته باشد، به معنای اتلاف منابع و نابودی سرمایه‌های شورا است. در چنین شرایطی، به‌جای خدمت‌رسانی، به نوعی به مردم عزیز اجحاف می‌شود.

وی افزود: در ابلاغیه‌ای که دولت صادر کرده، بر رعایت صرفه‌جویی در شورا و شهرداری تأکید شده است. ما از شهرداری تهران می‌خواهیم که پس از این ابلاغیه، آثار و نتایج آن به‌طور ملموس در روند اداره شهرداری دیده شود. در شورای شهر نیز با تأکید رئیس شورا، آقای چمران، موضوع صرفه‌جویی باید با شدت و جدیت بیشتری دنبال شود.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به توسعه حمل‌ونقل پاک، از ورود پنج دستگاه اتوبوس تمام برقی تولید داخل به ناوگان اتوبوسرانی تهران ابراز خرسندی کرد و گفت: شنیدن خبر ورود این اتوبوس‌ها بسیار خوشحال‌کننده بود. این اقدام، نشانه یک حرکت بزرگ از سوی شورا و شهرداری است که توانسته سیستم کشور را به سمتی سوق دهد که اگر قرار است بماند، باید وارد رقابت شود؛ رقابتی سالم و درست.

سروری تصریح کرد: امروز شاهد اضافه شدن پنج اتوبوس تمام برقی و کاملاً ایرانی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستیم که خبر بسیار مسرت‌بخشی است. امیدواریم قرارداد ۱۰۴ دستگاهی که با این شرکت منعقد شده، هرچه سریع‌تر اجرایی شود. ما یک اتوبوس برقی ایرانی را به پنج اتوبوس غیر برقی خارجی ترجیح می‌دهیم، چراکه این انتخاب علاوه بر کمک به محیط‌زیست، موجب ایجاد اشتغال و تقویت ظرفیت‌های داخلی کشور می‌شود.

وی ضمن تشکر از شهرداری تهران خاطرنشان کرد: باز کردن مسیر برای تولیدکنندگان داخلی و فراهم کردن زمینه رقابت آن‌ها در این حوزه، اقدامی ارزشمند است که باید ادامه پیدا کند.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه بانوان اشاره کرد و گفت: دیروز خبر خوش دیگری در این حوزه اعلام شد و آن، راه‌اندازی ۱۲ مرکز جدید ویژه بانوان بود. جالب است بدانیم زمانی که در سال ۱۴۰۰ مدیریت شهری را تحویل گرفتیم، تنها ۶۴ مرکز فعال وجود داشت، اما امروز تعداد مراکز «فرصت» به ۱۲۴ مرکز رسیده است.

سروری ادامه داد: در طول چهار سال گذشته، ۶۰ مرکز کوثر افتتاح شده که زمینه اشتغال‌زایی برای حدود ۴۰ هزار نفر از زنان فراهم کرده است. این اقدامات حاصل برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های خلاقانه مرکز امور بانوان شهرداری تهران در این چهار سال است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی از زنان زندانی گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیر، انتقال دو سوم از زنان زندانی دارای رأی باز به مراکز کوثر است. به‌جای آنکه این زنان در زندان و دور از خانواده باشند و امکان حضور فعال در جامعه را نداشته باشند، فرصت اشتغال و بازگشت مؤثر به جامعه برای آن‌ها فراهم شده است. امروز دو سوم از زنان زندانی رأی باز در مراکز بانوان شهرداری مشغول فعالیت هستند که این موضوع شایسته قدردانی است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که مدیریت شهری هر روز بیش از گذشته در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر، صرفه‌جویی در منابع و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گام بردارد.