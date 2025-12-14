محبوب: عملیات اجرایی رینگ آبرسانی شهر لنگرود ۷۵ درصد پیشرفت دارد

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه رینگ آبرسانی شهر لنگرود با هدف بهبود شرایط توزیع آب شرب و تأمین فشار مناسب در مناطق مختلف این شهر در حال اجراست و هماکنون بخش اول فاز چهارم آن به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسیده است.
وی افزود: این پروژه از محل اعتبارات طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست که تاکنون در مسیر میدان امام حسن مجتبی (ع) تا مسجد موبندان در خیابان نیروی انتظامی به طول یکهزار و ۲۰۰ متر اجرا شده و ادامه عملیات تا محل عبور از رودخانه در پل بازارده نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان با بیان اینکه پیشبینی میشود این بخش از پروژه در دهه فجر سال جاری به بهرهبرداری برسد، گفت: طول کلی رینگ آبرسانی شهر لنگرود ۱۱ کیلومتر با اقطار ۴۰۰ تا ۶۳۰ میلیمتر است که تاکنون ۵ هزار و ۹۵۰ متر از آن با لولههای پلیاتیلن در اقطار ۴۰۰ و ۶۳۰ میلیمتر در قالب فازهای اول تا سوم اجرا شده است.
محبوب ادامه داد: در فاز چهارم این پروژه نیز اجرای یکهزار و ۷۰۰ متر لوله پلیاتیلن به قطر ۵۰۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: تأمین منابع مالی برای تکمیل باقیمانده فاز چهارم و اجرای فاز پنجم رینگ آبرسانی شهر لنگرود به طول ۳.۵ کیلومتر در دستور کار قرار دارد که با اجرای کامل آن، مدیریت فشار شبکه و توزیع مناسب و عادلانه آب شرب در سطح شهر لنگرود محقق خواهد شد.
نظر شما