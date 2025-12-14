  1. استانها
محبوب: عملیات اجرایی رینگ آبرسانی شهر لنگرود ۷۵ درصد پیشرفت دارد

رشت- معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات اجرایی بخش نخست فاز چهارم پروژه رینگ آبرسانی شهر لنگرود خبر داد.

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه رینگ آبرسانی شهر لنگرود با هدف بهبود شرایط توزیع آب شرب و تأمین فشار مناسب در مناطق مختلف این شهر در حال اجراست و هم‌اکنون بخش اول فاز چهارم آن به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسیده است.

وی افزود: این پروژه از محل اعتبارات طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست که تاکنون در مسیر میدان امام حسن مجتبی (ع) تا مسجد موبندان در خیابان نیروی انتظامی به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر اجرا شده و ادامه عملیات تا محل عبور از رودخانه در پل بازارده نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این بخش از پروژه در دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری برسد، گفت: طول کلی رینگ آبرسانی شهر لنگرود ۱۱ کیلومتر با اقطار ۴۰۰ تا ۶۳۰ میلی‌متر است که تاکنون ۵ هزار و ۹۵۰ متر از آن با لوله‌های پلی‌اتیلن در اقطار ۴۰۰ و ۶۳۰ میلی‌متر در قالب فازهای اول تا سوم اجرا شده است.

محبوب ادامه داد: در فاز چهارم این پروژه نیز اجرای یک‌هزار و ۷۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تأمین منابع مالی برای تکمیل باقیمانده فاز چهارم و اجرای فاز پنجم رینگ آبرسانی شهر لنگرود به طول ۳.۵ کیلومتر در دستور کار قرار دارد که با اجرای کامل آن، مدیریت فشار شبکه و توزیع مناسب و عادلانه آب شرب در سطح شهر لنگرود محقق خواهد شد.

