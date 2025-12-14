به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه کار شورا فقط سندنگاری است، این دیدگاه را نادرست دانست و اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تدوین اسناد علمی و فناوری، اجرای آنها را نیز به صورت جدی دنبال میکند.
وی توضیح داد: در حوزههای نانو، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم، اسناد متعددی که برخی در سال گذشته و برخی در سالهای قبل مصوب شدهاند، با پیگیری دبیرخانه شورا در حال اجرایی شدن هستند.
به گفته وی برنامه پنج ساله هوش مصنوعی با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری ظرف سه سال اجرایی خواهد شد و ستاد هوش مصنوعی نیز با قدرت و قوت به فعالیت خود ادامه میدهد.
نقشه جامع علمی به روز شد
خسرو پناه گفت: همچنین اسناد قدیمیتر مانند نانو و بیوتکنولوژی نیز با پیشرفت مناسبی در حال اجرا هستند. نقشه جامع علمی کشور که ۱۴ سال از عمر آن گذشته بود نیز با توجه به تحولات علمی بهروز شده و به زودی در شورا به تصویب خواهد رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در حوزه آموزشی، آئیننامه ارتقا که با هدف ترغیب اعضای هیئت علمی به مهارتمحوری و فناوریمحوری تدوین شده، در پنج ماده برای حوزههای علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و علوم پزشکی نهایی شده و به تصویب شورا خواهد رسید.
وی تاکید کرد: علاوه بر فعالیتهای راهبردی و سندنگاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر فعالیتهای نظارتی، ارزیابی و اثرسنجی نیز تمرکز دارد تا اجرای سیاستها و اولویتهای علمی کشور به صورت کامل و مستمر دنبال شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصمیم اخیر مجلس درباره ایجاد سازمان هوش مصنوعی، تاکید کرد که پیش از هر اقدام ساختاری، نیاز به بررسی کارشناسی و ارزیابی مستمر در دبیرخانه شورا وجود دارد تا اجرای سند هوش مصنوعی با دقت و کیفیت بالا انجام شود.
خسرو پناه درباره وضعیت سند هوش مصنوعی گفت: جمعبندی دبیرخانه شورا پس از بررسیهای کارشناسی، این بود که اجرای سند نیازی به تشکیل سازمان جدید ندارد و با ایجاد یک ستاد در معاونت علمی ریاست جمهوری میتوان سند را اجرایی کرد.
وی با بیان گلایه شورا از دولت افزود: اگر دولت به لحاظ کارشناسی تشخیص میدهد که تشکیل سازمان ضرورتی ندارد، بهتر است این تصمیم و دلایل آن در صحن شورا مطرح شود تا شورا نیز با اطلاع کامل، تصمیمگیری کند.
خسروپناه تاکید کرد که شورا همواره در مسیر همکاری با دولت حرکت کرده و در صورت ارائه دلایل منطقی و مستند، نسبت به پیشنهادات دولت رأی مثبت داده و استماع میکند.
وی افزود: مصوبات شورا هر شش ماه قابل بازنگری و اصلاح است.
دبیر شورا با اشاره به اقدام اخیر مجلس گفت: مجلس و کمیسیونهای مرتبط در دفاع از شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم به تشکیل سازمان هوش مصنوعی گرفتند و ما از همراهی و تلاشهای آنان تشکر میکنیم.
وی درباره نامه خود به رئیس مجلس و وزیر علوم توضیح داد: این نامه با هدف متوقف کردن موقت تصمیم و فراهم کردن بستر بحث کارشناسی ارسال شد. در طول یک سال گذشته، دبیرخانه بررسیهای متعدد کارشناسی انجام داده و جمعبندی کارشناسان حوزه هوش مصنوعی و کوانتوم این بود که سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم باید با هم و با الگوی سازمان انرژی اتمی، پروژهمحور و تحقیقاتی شکل گیرد نه اداری یا ساختارمحور.
هیچ مصوبهای در صحن شورا برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی وجود ندارد
خسروپناه همچنین یادآور شد که هنوز هیچ مصوبهای در صحن شورا برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی وجود ندارد و اقدامات جاری در دبیرخانه شورا با رویکرد کارشناسی و علمی دنبال میشود تا اجرای سند هوش مصنوعی با دقت انجام گیرد.
تأثیر قطعی معدل ما را به عدالت آموزشی نزدیک میکند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه تأثیر معدل تأکید کرد: شورا هرگز نگفته است که این مصوبه (تأثیر قطعی معدل) به تنهایی تحقق عدالت آموزشی است؛ بلکه همیشه تأکید کردهایم که این مصوبه ما را به عدالت آموزشی نزدیک میکند. به تعبیری، یکی از عوامل عدالت آموزشی است، اما دهها عامل دیگر نیز وجود دارد.
وی افزود: حکمت مصوبه، دانشآموزان عزیز ما در مقطع متوسطه دوم به سمت تستزنی میرفتند و کتاب، معلم و مدرسه به حاشیه رانده میشد. فلسفه اصلی این مصوبه، بازگشت دانشآموزان به مدرسه، کتاب و معلم بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم بر کنکور، مورد تأیید وزارت علوم، آموزش و پرورش و سازمان سنجش قرار گرفت.
مخالفان یا تعارض منافع دارند یا فرزند کنکوری ندارند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به آمارهای نظرسنجی اعلام کرد: بالای ۹۰ درصد معلمان، بیش از ۷۰ درصد خانوادهها و ۵۵ درصد دانشآموزان با مصوبه تأثیر قطعی معدل موافقند.
خسروپناه با اشاره به فضاسازیهای اخیر تأکید کرد: در حالی که گاه ۱۰ تا ۳۰ نفر جلوی شورا تجمع میکنند تا مصوبه تغییر یابد، پیامکهای حمایتی فراوانی از دانشآموزان و معلمان دریافت میکنیم که اصرار دارند این مصوبه که دانشآموزان را باسوادتر بار میآورد تغییر نکند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مخالفان یا فرزند کنکوری ندارند، یا دارای مؤسسه و تشکیلات آموزشیاند و تعارض منافع دارند. البته برخی خانوادهها واقعاً خواستار تغییرند، اما اکثریت موافق ثبات مصوبه هستند.
رئیسجمهور موافق مصوبه تأثیر قطعی معدل بر کنکور است
خسروپناه افزود: رئیسجمهور موافق مصوبه تأثیر قطعی معدل بر کنکور است، رئیس کمیسیون آموزش بارها تصریح کرده که به این مصوبه معتقد است و صرفاً یکی دو نماینده با آن مخالفت کردهاند.
وی تأکید کرد: فقط دو سه نفر از نمایندگان مجلس با این مصوبه مخالف هستند و همه اعضای شورا بر این نظرند که مصوبه تغییر نکند.
تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست رهبر انقلاب
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: تغییر اعضای حقیقی و حقوقی شورا به نظر رهبر انقلاب بر میگردد.
خسروپناه با اشاره به پایان دوره چهارساله شورا افزود: نظر کارشناسی دبیرخانه را به دفتر رهبر انقلاب ارائه خواهیم داد.
وی مهمترین توفیق چهار سال اخیر را اجرایی شدن سند تحول شورا دانست و تأکید کرد: بخش عمدهای از این سند اجرایی شد.
دبیر شورا در ادامه به چالشهای موجود اشاره کرد: مهمترین مشکل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص نبودن پیوست حکمرانی از سند تا قانون و اجراست.
خسروپناه با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اگر سند امنیت غذایی اجرا میشد، این وضع نابسامان در سفره مردم وجود نداشت.
ماراتن کیش نیازمند پاسخگویی مجریان است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ورزش عمومی و دومیدانی خانوادهمحور گفت: ورزش عمومی کار ارزشمندی است که خانوادهها در استانهای مختلف جمعهها انجام میدادند و آثار مثبت زیادی دارد. تأکید مقام معظم رهبری بر ورزش عمومی نیز در همین راستاست.
خسروپناه به ماراتن کیش اشاره و تأکید کرد: کسانی که برگزارکننده این رویداد هستند باید مسئولیت همه جوانب را بپذیرند و پاسخگو باشند. اینکه شورای تأمین تأیید کرده کاملاً درست است، اما دستگاههای نظارتی و مجریان باید مراقب باشند تا رفتارهای ناصواب رخ ندهد.
وی با اشاره به موارد مشابه افزود: گاهی افراد حسابشده رفتارهای غلط انجام میدهند؛ مثلاً در کافهها حرکتهای ناموزون مرتکب میشوند. یا نهاد دولتی سالنی را به بخش خصوصی واگذار میکند و آنها قانون را رعایت نمیکنند؛ اینجا دستگاه مسئول باید پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از مسائل اصلی، تساهل مدیریتی است. دستگاههای نظارتی حتماً باید ورود و دستگاههای اجرایی تأکید کنند که اگر امکانات به بخش خصوصی واگذار میشود، قوانین کشور رعایت شود.
پیگیری مسئله حجاب و هشدار نسبت به فرهنگ قانونگریزی
وی با اشاره به پیگیری مسئله حجاب و هشدار نسبت به فرهنگ قانونگریزی، تأکید کرد: غرض از سیاست مچگیری یا محاکمه افراد، عادت دادن مدیران و افراد به قانونگرایی است. این منطق که «من این قانون را اجرا نمیکنم،» درست نیست.
خسروپناه تاکید کرد: فرهنگ قانونگریزی یا بیفرهنگی قانونگریزی فقط دامن حجاب را آتش نمیزند؛ فردا هر مسئله دیگری را ممکن است قانونستیزی کنند. اگر این بیفرهنگی در کشور عادیسازی شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
وی افزود: هیچ دولتی، سیستم قضائی یا مجلس شورایی نمیتواند به اهدافش برسد. فرهنگ قانونگرایی ضروری است؛ ولو اینکه من قانون را قبول نداشته باشم. توجه کنید، بعضی مسائل رویه شدهاند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هر تصمیمی که میخواهیم بگیریم -چه سیاستی، تقنینی یا اجرایی- باید زیر سایه انسجام ملی باشد. هیچ بهانهای حق تخریب و آسیب به انسجام ملی را ندارد.
خسروپناه این اصل را خط قرمز شورا دانست و افزود: مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و سران قوا نیز بر آن تأکید کردهاند. حکمت اصلی این است که دشمن که همان رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی است. وقتی انسجام ملی را متزلزل ببیند، به خودش اجازه حمله نظامی میدهد؛ کارشناسان نظامی نیز این را تأیید میکنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به مسئولان سکوهای نمایش خانگی هشدار داد: از ساخت سریالهایی که بیبندوباری را ترویج میکنند دست بردارید. شما نسبت به خودتان، خانوادهتان، دختران و فرزندان جامعه مسئولید.
خسروپناه با انتقاد از عادیسازی صحنههای ناشایست افزود: نمایش مکرر خانمی که سیگار یا مشروب مصرف میکند، یا قتلهای وحشیانه، فرهنگسازی غلط است. هالیوود و بالیوود که زمانی این کارها را میکردند، اکنون از آن نقد میکنند.
وی به نمونه اخیر اشاره کرد: امروز خبری از تیراندازی در آمریکا پخش شد که تعدادی کشته و مجروح شدند؛ این خشونتها از همین فرهنگسازیها ناشی میشود. بحث قانونی را به قوه قضائیه واگذار میکنم، اما مسئولیت اخلاقی با شماست.
سال آینده افزایش ظرفیت دانشگاههای پزشکی نخواهیم داشت.
عبدالحسین خسروپناه اظهار کرد: زیرساختهای لازم فراهم نشد. مصوبه شورا افزایش ظرفیت را به بودجه لازم ملزم کرده بود، اما بخشی از بودجه پرداخت شده و بودجه کامل تأمین نشده است.
وی افزود: مصوبه ما چهارساله بود و تمدید نشده است.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از دلایل اصلی کمبود پزشک در کشور را عدم فعالیت حرفهای برخی فارغالتحصیلان پزشکی دانست و اظهار کرد: برخی پزشکان با هزینههای عمومی مردم تحصیل کردهاند، اما طبابت نمیکنند. حدود یکچهارم تا یکسوم پزشکان در چرخه درمان فعال نیستند. چه نهادی باید این مسئله را حل کند؟
وی با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به دلیل درخواست وزارت بهداشت و وجود کمبود نیروی متخصص، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش یافته است. برخی کارشناسان هشدار میدهند که بدون این افزایش، در آینده ناچار به واردات پزشک خواهیم شد.
خسروپناه در پایان تأکید کرد: کشور به متخصصان بیشتری در مناطق محروم نیاز دارد و سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه نقش فعالتری ایفا کند.
