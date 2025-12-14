  1. دانشگاه و فناوری
نقشه جامع علمی به‌روز شد؛ موافقان و مخالفان تاثیر قطعی معدل در کنکور

نقشه جامع علمی به‌روز شد؛ موافقان و مخالفان تاثیر قطعی معدل در کنکور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نقشه جامع علمی کشور که ۱۴ سال از عمر آن گذشته بود با توجه به تحولات علمی به‌روز شده و به زودی در شورا به تصویب خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه کار شورا فقط سندنگاری است، این دیدگاه را نادرست دانست و اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر تدوین اسناد علمی و فناوری، اجرای آن‌ها را نیز به صورت جدی دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: در حوزه‌های نانو، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم، اسناد متعددی که برخی در سال گذشته و برخی در سال‌های قبل مصوب شده‌اند، با پیگیری دبیرخانه شورا در حال اجرایی شدن هستند.

به گفته وی برنامه پنج ساله هوش مصنوعی با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری ظرف سه سال اجرایی خواهد شد و ستاد هوش مصنوعی نیز با قدرت و قوت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نقشه جامع علمی به روز شد

خسرو پناه گفت: همچنین اسناد قدیمی‌تر مانند نانو و بیوتکنولوژی نیز با پیشرفت مناسبی در حال اجرا هستند. نقشه جامع علمی کشور که ۱۴ سال از عمر آن گذشته بود نیز با توجه به تحولات علمی به‌روز شده و به زودی در شورا به تصویب خواهد رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در حوزه آموزشی، آئین‌نامه ارتقا که با هدف ترغیب اعضای هیئت علمی به مهارت‌محوری و فناوری‌محوری تدوین شده، در پنج ماده برای حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و علوم پزشکی نهایی شده و به تصویب شورا خواهد رسید.

وی تاکید کرد: علاوه بر فعالیت‌های راهبردی و سندنگاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر فعالیت‌های نظارتی، ارزیابی و اثرسنجی نیز تمرکز دارد تا اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های علمی کشور به صورت کامل و مستمر دنبال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصمیم اخیر مجلس درباره ایجاد سازمان هوش مصنوعی، تاکید کرد که پیش از هر اقدام ساختاری، نیاز به بررسی کارشناسی و ارزیابی مستمر در دبیرخانه شورا وجود دارد تا اجرای سند هوش مصنوعی با دقت و کیفیت بالا انجام شود.

خسرو پناه درباره وضعیت سند هوش مصنوعی گفت: جمع‌بندی دبیرخانه شورا پس از بررسی‌های کارشناسی، این بود که اجرای سند نیازی به تشکیل سازمان جدید ندارد و با ایجاد یک ستاد در معاونت علمی ریاست جمهوری می‌توان سند را اجرایی کرد.

وی با بیان گلایه شورا از دولت افزود: اگر دولت به لحاظ کارشناسی تشخیص می‌دهد که تشکیل سازمان ضرورتی ندارد، بهتر است این تصمیم و دلایل آن در صحن شورا مطرح شود تا شورا نیز با اطلاع کامل، تصمیم‌گیری کند.

خسروپناه تاکید کرد که شورا همواره در مسیر همکاری با دولت حرکت کرده و در صورت ارائه دلایل منطقی و مستند، نسبت به پیشنهادات دولت رأی مثبت داده و استماع می‌کند.

وی افزود: مصوبات شورا هر شش ماه قابل بازنگری و اصلاح است.

دبیر شورا با اشاره به اقدام اخیر مجلس گفت: مجلس و کمیسیون‌های مرتبط در دفاع از شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم به تشکیل سازمان هوش مصنوعی گرفتند و ما از همراهی و تلاش‌های آنان تشکر می‌کنیم.

وی درباره نامه خود به رئیس مجلس و وزیر علوم توضیح داد: این نامه با هدف متوقف کردن موقت تصمیم و فراهم کردن بستر بحث کارشناسی ارسال شد. در طول یک سال گذشته، دبیرخانه بررسی‌های متعدد کارشناسی انجام داده و جمع‌بندی کارشناسان حوزه هوش مصنوعی و کوانتوم این بود که سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم باید با هم و با الگوی سازمان انرژی اتمی، پروژه‌محور و تحقیقاتی شکل گیرد نه اداری یا ساختارمحور.

هیچ مصوبه‌ای در صحن شورا برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی وجود ندارد

خسروپناه همچنین یادآور شد که هنوز هیچ مصوبه‌ای در صحن شورا برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی وجود ندارد و اقدامات جاری در دبیرخانه شورا با رویکرد کارشناسی و علمی دنبال می‌شود تا اجرای سند هوش مصنوعی با دقت انجام گیرد.

تأثیر قطعی معدل ما را به عدالت آموزشی نزدیک می‌کند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه تأثیر معدل تأکید کرد: شورا هرگز نگفته است که این مصوبه (تأثیر قطعی معدل) به تنهایی تحقق عدالت آموزشی است؛ بلکه همیشه تأکید کرده‌ایم که این مصوبه ما را به عدالت آموزشی نزدیک می‌کند. به تعبیری، یکی از عوامل عدالت آموزشی است، اما ده‌ها عامل دیگر نیز وجود دارد.

وی افزود: حکمت مصوبه، دانش‌آموزان عزیز ما در مقطع متوسطه دوم به سمت تست‌زنی می‌رفتند و کتاب، معلم و مدرسه به حاشیه رانده می‌شد. فلسفه اصلی این مصوبه، بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه، کتاب و معلم بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر کنکور، مورد تأیید وزارت علوم، آموزش و پرورش و سازمان سنجش قرار گرفت.

مخالفان یا تعارض منافع دارند یا فرزند کنکوری ندارند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به آمارهای نظرسنجی اعلام کرد: بالای ۹۰ درصد معلمان، بیش از ۷۰ درصد خانواده‌ها و ۵۵ درصد دانش‌آموزان با مصوبه تأثیر قطعی معدل موافقند.

خسروپناه با اشاره به فضاسازی‌های اخیر تأکید کرد: در حالی که گاه ۱۰ تا ۳۰ نفر جلوی شورا تجمع می‌کنند تا مصوبه تغییر یابد، پیامک‌های حمایتی فراوانی از دانش‌آموزان و معلمان دریافت می‌کنیم که اصرار دارند این مصوبه که دانش‌آموزان را باسوادتر بار می‌آورد تغییر نکند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مخالفان یا فرزند کنکوری ندارند، یا دارای مؤسسه و تشکیلات آموزشی‌اند و تعارض منافع دارند. البته برخی خانواده‌ها واقعاً خواستار تغییرند، اما اکثریت موافق ثبات مصوبه هستند.

رئیس‌جمهور موافق مصوبه تأثیر قطعی معدل بر کنکور است

خسروپناه افزود: رئیس‌جمهور موافق مصوبه تأثیر قطعی معدل بر کنکور است، رئیس کمیسیون آموزش بارها تصریح کرده که به این مصوبه معتقد است و صرفاً یکی دو نماینده با آن مخالفت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: فقط دو سه نفر از نمایندگان مجلس با این مصوبه مخالف هستند و همه اعضای شورا بر این نظرند که مصوبه تغییر نکند.

تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست رهبر انقلاب

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: تغییر اعضای حقیقی و حقوقی شورا به نظر رهبر انقلاب بر می‌گردد.

خسروپناه با اشاره به پایان دوره چهارساله شورا افزود: نظر کارشناسی دبیرخانه را به دفتر رهبر انقلاب ارائه خواهیم داد.

وی مهم‌ترین توفیق چهار سال اخیر را اجرایی شدن سند تحول شورا دانست و تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این سند اجرایی شد.

دبیر شورا در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد: مهم‌ترین مشکل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص نبودن پیوست حکمرانی از سند تا قانون و اجراست.

خسروپناه با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اگر سند امنیت غذایی اجرا می‌شد، این وضع نابسامان در سفره مردم وجود نداشت.

ماراتن کیش نیازمند پاسخگویی مجریان است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ورزش عمومی و دومیدانی خانواده‌محور گفت: ورزش عمومی کار ارزشمندی است که خانواده‌ها در استان‌های مختلف جمعه‌ها انجام می‌دادند و آثار مثبت زیادی دارد. تأکید مقام معظم رهبری بر ورزش عمومی نیز در همین راستاست.

خسروپناه به ماراتن کیش اشاره و تأکید کرد: کسانی که برگزارکننده این رویداد هستند باید مسئولیت همه جوانب را بپذیرند و پاسخگو باشند. اینکه شورای تأمین تأیید کرده کاملاً درست است، اما دستگاه‌های نظارتی و مجریان باید مراقب باشند تا رفتارهای ناصواب رخ ندهد.

وی با اشاره به موارد مشابه افزود: گاهی افراد حساب‌شده رفتارهای غلط انجام می‌دهند؛ مثلاً در کافه‌ها حرکت‌های ناموزون مرتکب می‌شوند. یا نهاد دولتی سالنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و آن‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند؛ اینجا دستگاه مسئول باید پاسخگو باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از مسائل اصلی، تساهل مدیریتی است. دستگاه‌های نظارتی حتماً باید ورود و دستگاه‌های اجرایی تأکید کنند که اگر امکانات به بخش خصوصی واگذار می‌شود، قوانین کشور رعایت شود.

پیگیری مسئله حجاب و هشدار نسبت به فرهنگ قانون‌گریزی

وی با اشاره به پیگیری مسئله حجاب و هشدار نسبت به فرهنگ قانون‌گریزی، تأکید کرد: غرض از سیاست مچ‌گیری یا محاکمه افراد، عادت دادن مدیران و افراد به قانون‌گرایی است. این منطق که «من این قانون را اجرا نمی‌کنم،» درست نیست.

خسروپناه تاکید کرد: فرهنگ قانون‌گریزی یا بی‌فرهنگی قانون‌گریزی فقط دامن حجاب را آتش نمی‌زند؛ فردا هر مسئله دیگری را ممکن است قانون‌ستیزی کنند. اگر این بی‌فرهنگی در کشور عادی‌سازی شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

وی افزود: هیچ دولتی، سیستم قضائی یا مجلس شورایی نمی‌تواند به اهدافش برسد. فرهنگ قانون‌گرایی ضروری است؛ ولو اینکه من قانون را قبول نداشته باشم. توجه کنید، بعضی مسائل رویه شده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هر تصمیمی که می‌خواهیم بگیریم -چه سیاستی، تقنینی یا اجرایی- باید زیر سایه انسجام ملی باشد. هیچ بهانه‌ای حق تخریب و آسیب به انسجام ملی را ندارد.

خسروپناه این اصل را خط قرمز شورا دانست و افزود: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و سران قوا نیز بر آن تأکید کرده‌اند. حکمت اصلی این است که دشمن که همان رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی است. وقتی انسجام ملی را متزلزل ببیند، به خودش اجازه حمله نظامی می‌دهد؛ کارشناسان نظامی نیز این را تأیید می‌کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به مسئولان سکوهای نمایش خانگی هشدار داد: از ساخت سریال‌هایی که بی‌بندوباری را ترویج می‌کنند دست بردارید. شما نسبت به خودتان، خانواده‌تان، دختران و فرزندان جامعه مسئولید.

خسروپناه با انتقاد از عادی‌سازی صحنه‌های ناشایست افزود: نمایش مکرر خانمی که سیگار یا مشروب مصرف می‌کند، یا قتل‌های وحشیانه، فرهنگ‌سازی غلط است. هالیوود و بالیوود که زمانی این کارها را می‌کردند، اکنون از آن نقد می‌کنند.

وی به نمونه اخیر اشاره کرد: امروز خبری از تیراندازی در آمریکا پخش شد که تعدادی کشته و مجروح شدند؛ این خشونت‌ها از همین فرهنگ‌سازی‌ها ناشی می‌شود. بحث قانونی را به قوه قضائیه واگذار می‌کنم، اما مسئولیت اخلاقی با شماست.

سال آینده افزایش ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی نخواهیم داشت.

عبدالحسین خسروپناه اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم فراهم نشد. مصوبه شورا افزایش ظرفیت را به بودجه لازم ملزم کرده بود، اما بخشی از بودجه پرداخت شده و بودجه کامل تأمین نشده است.

وی افزود: مصوبه ما چهارساله بود و تمدید نشده است.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از دلایل اصلی کمبود پزشک در کشور را عدم فعالیت حرفه‌ای برخی فارغ‌التحصیلان پزشکی دانست و اظهار کرد: برخی پزشکان با هزینه‌های عمومی مردم تحصیل کرده‌اند، اما طبابت نمی‌کنند. حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم پزشکان در چرخه درمان فعال نیستند. چه نهادی باید این مسئله را حل کند؟

وی با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به دلیل درخواست وزارت بهداشت و وجود کمبود نیروی متخصص، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش یافته است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون این افزایش، در آینده ناچار به واردات پزشک خواهیم شد.

خسروپناه در پایان تأکید کرد: کشور به متخصصان بیشتری در مناطق محروم نیاز دارد و سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کند.

    • جعفر پورکیان IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      142 8
      پاسخ
      آقای خسروپناه چرا در مقابل دانش آموزان و خانواده هاشون برای حمایت از مافیای کنکور و امتحانات نهایی ایستاده ای تا کی حرف های ناسنجیده
    • ابوالفضل IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      124 9
      پاسخ
      اینقدر به ما و خانواده هامون استرس و فشار مالی وارد میکنید بخدا نمیشه در ۲۰روز ۲۱تا امتحان شرکت کرد نمیشه ،تاثیر معدل یازدهم مثبت کنید
    • علی IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      106 2
      پاسخ
      سلام ما متوجه نشدیم که تاریخ و سلامت چرا باید تو سرنوشت بچه ها تاثیر مستقیم داشته باشند.
    • A IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      118 6
      پاسخ
      آقای خسرو پناه شما نه تا حالا امتحان نهایی دادین نه کنکور،به خاطر همین بچه های یازدهمی و دوازدهمی را درک نمیکنید متاسفانه
    • پارسا UA ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      102 7
      پاسخ
      مثبت شدن یازدهم برای همه
      • مهسا موسوی IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        38 8
        خواهش میکنم بزارین باعث مهاجرت جوانان نشه یازدهم مثبت
    • اسحاق IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      101 7
      پاسخ
      سلام اولاً جناب خسروپناه خودش کنکور نداده واین مسیر طی نکرد راهی که خود نرفته چگونه می تواند برای دیگران راهنما باشد دومااین درصدآمار رضایت با تأثیر قطعی دروغ است من یک دبیر با مدرک کارشناسی ارشد با سی و پنج سال سابقه می بینم که بیش از نود درصد همکاران با تاثیر قطعی معدل مخالف هستند حتی رآیس جمهوری هم مخالف تاثیر قطعی است
    • امیر محمد IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      23 116
      پاسخ
      سلام تاثیر قطعی معدل یازدهم ودوازدهم بسیارعالی است اگر همان شش درس پایه یازدهم برای همیشه نهایی وتثبیت بشه خیال دانش آموزان وخانواده هاراحت میشه وترمیم معدل هم درشهریور ودی انجام می گرفت هم ازاسترس واضطراب دانش آموزان بسیار کم میشد
    • حسن IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      37 5
      پاسخ
      متاسفانه اطلاعات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مسائل آموزشی به روز نیست افرادی کم اطلاع هستند وقتی می گویند کنکور قابل حذف شدن نیست یعنی این افراد طرحی ندارند فقط بیت المال موظف هست به این افراد حقوق بدهد این همه طرح شکست خورده را پاسخگو. باشد خدا عالم است
    • حسن IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      65 4
      پاسخ
      امتحانات نهایی بجز دانش آموزانی که از معلمان درجه یک استفاده می‌کنند برای دیگران هیچ حسنی ندارد.اخه یک بچه هم میفهمه تدریس مدارس تیز هوشان کجا و بقیه کجا .قطعا دانش آموزان این مدارس معدل بالاتری دارند
    • ۰ IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      77 9
      پاسخ
      مثبت شدن پایه یازدهم
    • معلم IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      21 66
      پاسخ
      تاثیر معدل خیلی بهتر از کنکور پر از استرس البته مافیای کنکور که نونشون تو روغن بود ناراضی اند
      • علب US ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        18 2
        لطفا اندکی شعور داشته باش کجا بهتره؟بگو ماهم بدونیم!!!
      • علی IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        28 2
        ببخشید کدوم مافیای کنکور؟ کنکور داره برگزار میشه هنوز همون مافیا هستن فقط قبلا یک کلاس کنکور داشتن الان نهایی هم بهش اضافه شد و اونا دارن پولدارتر میشن قبلا یه پایه دوازدهم فقط کلاس داشتن برای نهایی الان یازدهم هم میزارن و نونشون بیشتر تو روغنه همچنین کتابای کمک درسی یک پایه اضافه یعنی 11 تا کتاب کمک درسی براشون اضافه میشه و بیشتر نونشون تو روغنه
    • زینب IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      57 4
      پاسخ
      عادلانه نیست لطفاتاثیرمعدل راحذف کنیدمن فرزندکنکوری دارم ومخالف تاثیرمعدل هستم
      • ریحانه IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        15 0
        واقعا کمی درک کنید که بچه های ما آسیب نبینند
    • ربانی IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 16
      پاسخ
      الان که دیگه با رتبه ۸۵۰۰ منطقه دو در استان خراسان رضوی پزشکی قبول می‌شوند..زمان ما سال ۹۰ با این رتبه پرستاری هم قبول نمیشدی
      • ابوالفضل IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        6 1
        😂😂اون تراز هست نه رتبه شما هنوز فرق رتبه و تراز رو نمیدونید😂 بله با میانگین تراز 8500تا9000میتونی پزشکی قبول شی یا اینکه سهمیه بیست و پنج درصد داشته باشی با یه رتبه افتضاح و تراز افتضاح پزشکی بیاری!!
    • محمد امین IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      28 1
      پاسخ
      آقای خسروپناه ؛ دانش آموزی که در شهر راسک استان سیستان و بلوچستانه که دسترسی به آب نداره چه برسه به اینترنت و... با دانش آموزی که در زعفرانیه تهران تحصیل میکند شما برابر میدونید ؟؟؟ جوانب منفی تاثیر قطعی معدل خیلی بیشتر از جوانب مثبت اون هست ، لطفا پیگیری کنید این استرس مضاعف از روی بچه های کنکوری برداشته بشه، شما با این کار خانواده ها رو هم تحت فشار قرار دادید .آقای خسرو پناه در بحث تصحیح اوراق امتحان نهایی سلیقه مطرح است و این باعث شده نابرابری ایجاد بشه . تاثیر مثبت یازدهم را اجرایی کنید.
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      23 0
      پاسخ
      آقای خسروپناه احتمالا جنابعالی در عالم دیگری سیر می کنید ما که درگیر مستقیم مدرسه و کنکور هستیم با دل و جان داریم لمس می کنیم استرس هر ساله فرزندمان، بی عدالتی آموزشی که گریبانگیر قشر ضعیف جامعه است. نبود معلم ، عدم حضور دانش آموزان سر کلاسها.و صدها ایراد دیگر.
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      47 1
      پاسخ
      برگزاری ۱۷ امتحان نهایی تو ۲۱ روز تصمیم غیر کارشناسی و ناعادلانه هست. به روح و روان بچه های مظلوم ما که مثل پرنده های قفسی تحت فشارند رحم کنید.
    • سعید IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      25 2
      پاسخ
      سلام اگر به حرف و نظر دانش آموزان اهمیت می دهید یک لینک طراحی کنید تا دانش آموزان کنکوری امسال تکمیل کنند ، ولی الان بدون آگاهی و بدون تخصص دارید نظر می دهید و جالبه ادعای حمایت از دانش آموز را دارید ، اگر شما ها کنکور داده باشید و امتحان نهایی را داده باشید درک می کنید که ۱۶ امتحان نهایی در یک ماه یعنی چی ، خودش هر امتحان یک کنکوره ، ولی متاسفانه درکی ندارید و نخواهید داشت . اگر صادق هستید با یک لینک از نظرات دانش آموزان کنکوری مطلع شوید و به نظر آنها احترام بگذارید. یا علی
    • ناشناس IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      11 14
      پاسخ
      برای بچه های ما که مدارس دولتی وبدون پشتوانه هستن سهمیه هم ندارن تاثیر معدل عالی هست حداقل حق زحماتشون بهشون میرسه
    • کیهان IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      21 4
      پاسخ
      آقای خسروپناه خواهش می کنم با روان دانش آموزان بازی نکنید! بهتره به خواسته بیش از ۷۵ درصد دانش آموزان احترام بذارید و تاثیر یازدهم رو مثبت کنید. من به عنوان یک پشت کنکوری به هیچ عنوان نمیتونم یازدهم رو جوری بخونم که بتوانم رتبه زیر ۱۰۰۰ بیارم. مثبت شدن پایه یازدهم به نفع همه دانش آموزان هست. اطلاعات شما هم در رابطه با اینکه ۵۵ درصد دانش آموزان با تاثیر قطعی معدل درسته! ولی تا حالا آماری از رضایت دانش آموزان در رابطه با تاثیر یازدهم گرفته اید؟!
    • امیرمحمد IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      22 2
      پاسخ
      ما قبلاً فقط باید برای کنکور کتاب میخریدیم اما الان علاوه بر کتاب های کنکور برای امتحان نهایی هم باید کتاب بخریم شما فکر میکنید مافیای کنکور را حذف کردید ولی در واقع مافیای امتحان نهایی هم به اون اضافه شده بجز اینا کسایی که امتحان نهایی یازدهم را خوب نداده اند استرس دارند و در پایه دوازدهم انگیزه کافی برای درس خواندن ندارند
    • سمیرا IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      23 1
      پاسخ
      تورا خدا یازدهم را حذف کنین بچه من تیزهوشانی هست ولی پر از استرس نهایی یازدهم اگه امسال قبول نشه سال بعد باید همه درستی یازدهم دوباره نهایی امتحان بده دوازدهم بده و کنکورم بده آقای خسرو پناه بگذارید یازدهم حذف بشه چجوری فریاد بزنیم ماهااااا
    • اولیای دانش آموز IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      24 3
      پاسخ
      شمای که برای مردم تصمیم می گیرید باید به تمام جوانب فکر کنید و دانش آموزان را ناامید نکنید وتآثیر معدل را حذف کنید
    • علیرضا IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      15 12
      پاسخ
      سلام بنظرمن بهترین راه حل ۵۰ درصد تاثیر معدل دوازدهم و ۵۰ درصد کنکورباشد
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      11 3
      پاسخ
      این آقاچرا اینقدر مردم رو به روحانیت بدبین می کنه کی گفته باتاثیرمعدل مخالفیم گفتیم شیوه اون ایرادداره این همه آزمون درفاصله کوتاه وتاثیر یازدهم فهمیدن این موضوع سخت نیست.
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      35 4
      پاسخ
      تاثیر یازدهم لطفا حذف بشه لطفا
    • ناشناس IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      26 4
      پاسخ
      والا به پیر و پیغمبر ما ربات نیستیم واقعا چرا باید ربات پیام بده که تاثیر معدل یازدهم مثبت بشه نکنین این کار با بچه های مردم همه استرسی شدن مریض شدن تیک عصبی گرفتن پنیک میشن 😞
    • ف.ک IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      19 4
      پاسخ
      واقعا بفرمایین چطور باید دروس ۱۱ ۱۲ راماپشت کنکوریها بخونیم واقعا قانون ظالمانه وبی عدالتی است این قانون تاثیر قطعی معدل .کاش کلا کنکور مثل سابق وگذشتگانمان صورت میگرفت.وماتاجایی که میدونیم هیچ کسی حاضر به دادن یکباره امتحان نهایی وتاثیر قطعی معدل نیست این اشخاصی که میفرمایین نظرشان درمورد تاثیر قطعی معدل هستن را به ماهم معرفی کنین . ماپشت کنکوریهای سالهای گذشته چقدر باید هزینه گزاف و زیادی بابت برگزاری این قانون مزخرف بدیم
    • امیر حسین IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 4
      پاسخ
      سلام اقای خسروپناه پارسال هم همینو گفتید ولی ما به عدالت رسیدیم و یازدهم مثبت شد امسالم میشه
    • زینب IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      15 4
      پاسخ
      ما ربات نیستیم ما دانش آموزان و پشت کنکوری های این مملکت هستیم تنها هدف شما تحمیل استرس های طاقت فرسا است آیا ۲۱ امتحان در ۲٠ روز عادلانه و کارشناسی شده است؟
    • علی IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      11 4
      پاسخ
      آقای خسرو پناه این آمار 90و70و50را از کجا احصا کردید چرا از خودتان برای دانش آموزان ها تصمیم می گیرد ما خانواده ها صدرصد با تاثیر معدل مخالفیم دانش آموزان و دبیران مخالفم استرس فرزندان مارا در جوان پیر کرده مافیا کنکور فقط فکرپول در آوردن هستند لذت آموز ش از بچه سلب شده ؟!
    • IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      24 11
      پاسخ
      چرا به جای همه تصمیم میگیرید هیچ معلم و دانش اموزی نمیگه با این کار دانش آموزان باسوادتر میشن صد درصد مخالف تأثیر معدل در پایه یازدهم هستن
    • حمید IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 8
      پاسخ
      تأثیر قطعی معدل رو حذف کنید .... بهترین حالت به نظر من سی درصد تاثیر معدل دوازدهم و بقیه اش کنکوره ...
    • حافظی IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 7
      پاسخ
      اتفاقا همه باتاثیرمعدل مخالفند باعث استرس وبربادرفتن تلاش بچه هاست ولی کسی به ما والدین گوش نمی دهد حالا که شما می گویید به رای بگذارید
    • محمدی طیبی IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 23
      پاسخ
      تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و دوازدهم بسیار عادلانه میباشد کسانی که امسال بد تاثیر مثبت اصرار دارن افرادی می‌باشند که معدل یازدهم خوبی ندارن پس تکلیف آنهایی که تلاش کردن و معدل خوبی به دست آوردن چیه؟؟ این مردم اخیرا عادت کردن با تهدید و قلدری خواسته های خود را عملی کنند
      • امیر حسین IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        8 0
        سلام حرف شما درسته برای همین ما خواستار مثبت شدن هستیم مثبت شدن یعنی اگه تراز خوبی تو یازدهم داشته باشید باعث بالاتر رفتن تراز شما می شود و یک چیز دیگر کسانی که قبل تاثیر معدل یازدهم بودن و اصلا امتحان یازدهم ندادن چه می شود اونا باید 16 امتحان رو تو 21 روز بدن همچنین کسانی که سال یازدهم براشون مشکل پیش اومد اونا چه کنن
      • عجبشیر IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        3 11
        کاملا صحیح می فرمایید بچه من خودش راباقوانین جدیداماده کرده هیچکس حق ندارد قانون راتغییردهد مگر برای سالهای بعد
      • تلاش IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        24 2
        خوب عزیزم اگه تاثیر مثبت باشه کسانی هم که نمرات خوبی دارند ضرر نکردن چون لحاظ میشه براشون ولی میدونید آدم از چی اینا ناراحته هر سال یک قانون میارن بچه ها رو موش آزمایشگاهی فرض کردن دیگه فکر نمیکنن اینا هم حقی دارن اگه میخوان مافیای کنکور را از بین ببرند سخت در اشتباهند چون واسه همون ۴۰درصد کنکور هم مافیا هست تازه با این کار مافیای نهایی هم اضافه شده پارسال ترمیم تک درس بود امسال ترمیم کل دروس من موندم اینا فکر میکنن
      • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        7 0
        واقعا فهمش اینقدر سخته که اگه بچه شما معدل یازدهم خوبی داشته باشه با تاثیر مثبت باز هم چند قدم از بقیه جلوتره،با خاموش کردن چراغ بقیه چراغ شما روشن نمیشه!!!!
    • کنکوری IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      15 3
      پاسخ
      یازدهم باید مثبت بشه. شما چه دشمنی با بچه های کنکوری دارید اگه راست میگید سهمیه ها رو بردارید اون موقع دم از عدالت بزنید ۵۰درصد امتحانات نهایی دوازدهم ۵۰ درصد کنکور منطقی تره
    • کنکوری در به در IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      16 5
      پاسخ
      حذف یا مثبت شدن یازدهم
    • ن IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      29 1
      پاسخ
      نمی دانم چرا نوبت ما که شد یازدهم قطعی شد ترمیم تک درس شد کل دروس کنکور دو مرحله ای شد یک مرحله تورو خدا عدالت رو رعایت کنید تاثیر معدل یازدهم حذف شه به اندازه کافی استرس داریم ترمیم هم که باید کل دوازدهم رو شرکت کنیم به خدا ربات هم چنین گنجایشی نداره شما بهتره کمی وقتتون رو برای سهمیه ها بزارین که بدون هیچ تلاشی بهترین جایگاه رو دارن
    • فاطمه IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      22 1
      پاسخ
      آقای خسرو پناه تا کی میخواهید حرف دانش آموزان و والدین را نادیده بگیرید خودتون میتونید تو مدت کوتاهی هم آزمون یازدهم بدید هم دوازدهم ما خانواده‌ها خواهان لغو تاثیر قطعی معدل یازدهم هستیم
    • سبا IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      30 2
      پاسخ
      لطفا یازدهم رو مثبت کنین
    • یسنا IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      14 0
      پاسخ
      #ما_ربات_نیستیم_ما _آینده سازان_این_کشوریم
    • Modarresi Amin IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 9
      پاسخ
      تاثیر معدل ۶ درس پایه یازدهم و کل دروس دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ باید قطعی بمونه..سطح سوالات نهایی انقدر سخت و غیرقابل پیشبینی نبود واقعا اگر دانش اموز میخواند نمره مقبول کسب می کرد چون منبع امتحان کتاب درسی بود و سوالات همه از متن کتاب بوده و هرکس به کتاب تسلط داشت میتونست به راحتی پاسخگو سوالات باشد چه بسا دانش اموزان زیادی نمره رضایت بخش داشتند اینکه بعضی ها نمره خوبی نگرفتن شاید به علت کم کاری خودشون بوده و با مثبت و یا برداشتن تاثیر معدل حق کسانی که واقعا درس خوندن ضایع میشه..
    • Modarresi Amin IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 43
      پاسخ
      تاثیر یازدهم قطعی بماند// خدا شاهده یکسال زحمت کشیدیم از همه چی زدیم نمره خوب کسب کردیم الان باید تاثیر اش رو حذف کنید یا مثبت کنید که عملا تاثیر مثبت با حذف فرقی نداره خیلی بی انصافیه.. تاثیر معدل باید قطعی بماند..😍😍
    • فاطمه خواجه احمدی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 3
      پاسخ
      لغو تاثیر یازدهم
    • انیتا IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      اقای خسرو پناه ما ربات نیستم خودت به این حرفا گول نزن. ما فقط میخوایم یازدهم تاثیر مثبت داشته باشه . ولی راس میگی تو که تصور کردی دانش اموز تو ۲۰ روز باید ۱۶ و ۱۸ تا کتاب باید امتحان بدیم واقعا فکر کردی ما رباتیم . تو دوسال ما با ۲۰ روز پایه سرته کنیم. واقعا براتون متاسفم.
    • دانش آموز دبیرستانی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      جناب خسرو پناه آمار خودکشی دانش آموزانی را که بخاطر تاثیر قطعی معدل بوده را دارید ؟؟؟ تصمیم کار شما نیست چون مسیر کنکور را طی نکردی که ببینی دانش آموزان از لحاظ روحی و روانی چه بر سرشان می آید ....تا دیر نشده دست از لجاجت بردار و دانش آموزان را نابود نکن
    • شبنم یوسفی IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 0
      پاسخ
      من بعنوان والد دو دانش آموز که کنکور دارند هم خودم هم تمام والدینی که باهاشون در تماسم هم دانش آموزنمون موافق ثاثیر مثبت پایه یازدهم هستیم لطفا آقای خسرو پناه اطلاع غلط ندن و از طرف جمع کثیری از دانش آموزان صحبت نکنند
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 0
      پاسخ
      تاثیر قطعی معدل وقتی خوبه که مدرسه تیزهوشان غیر انتفاعی و .....نداشته باشیم و همه مدارس در یه سطح باشن.خداوکیلی بعضیا به اسم معلم پیام میزارن خب آدم عاقل تفاوت مدارس کلان شهر ها با مدارس کپری تو رو ستاها رو میدونی ....وقتی کمبود معلم باشه و معلم ورزش رو بیارن ریاضی درس بده ....وقتی معلم با سهمیه میارن تو مدارس .....علم جایگاهی نداره تو اکثر مدارس
    • Modarresi Amin IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 5
      پاسخ
      تاثیر معدل ۶ درس پایه یازدهم و کل دروس دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ باید قطعی بمونه..سطح سوالات نهایی انقدر سخت و غیرقابل پیشبینی نبود واقعا اگر دانش اموز میخواند نمره مقبول کسب می کرد چون منبع امتحان کتاب درسی بود و سوالات همه از متن کتاب بوده و هرکس به کتاب تسلط داشت میتونست به راحتی پاسخگو سوالات باشد چه بسا دانش اموزان زیادی نمره رضایت بخش داشتند اینکه بعضی ها نمره خوبی نگرفتن شاید به علت کم کاری خودشون بوده و با مثبت و یا برداشتن تاثیر معدل حق کسانی که واقعا درس خوندن ضایع میشه
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 0
      پاسخ
      چرا کسی که دبیرستان نرفته و فقط حوزه رفته و درکی از دبیرستان و امتحانات نهایی نداره برای بچه های مملکت تصمیم گیری میکنه
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 0
      پاسخ
      اگه همین امتحانات برای ورود به حوزه علمیه بود امتحانات نهایی یازدهم حذف می شد. حالا برای ورود به دانشگاه است مته به خشخاش می ذارن
    • من IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 1
      پاسخ
      مثبت شدن پایه یازدهم فقط فقط فقط
    • والدین IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      چرا بیخودی میگین والدین دانش آموزان مخالف تأثیر معدل در یازدهم و دوازدهم هستن لطفا مثل گذشته به صورت مثبت اعمال کنید
    • م ب IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      تاثیرقطعی معدل ظلم بزرگ درحق بچه های ماست که از اساس اشتباه بوده و هست اگر قرار باشد که تاثیر معدل 60درصد باشدکلاکنکور راحذف کنید معدلی که با خرید و فروش سوالات وبدون نظارت به دست آید هرگز نمیتواند مبنای سنجشی عادلانه باشد چرا براین روند اشتباه اینقدر اصرار میکنید دانش آموز با معدل پایین از قبل بازنده کنکور می‌باشد کجای این عدالت است دبیر محترم
    • عباس بوعذار IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 1
      پاسخ
      من تو این شرایط وحشتناک اقصادی چطور باید کلاس آموزشی ثبت نام کنم چطور باید کتاب آموزشی بخرم درحالی خوده کتاب آموزش و پرورش حیچ توضیحی درباره مفاهیمش نمیده و سریع ازش عبور میکنه پس من ناچارم که کتاب بخرم و کلاس ثبت نام کنم.منی که تو لب مرزم نه امکاناتی هست نه منبع درآمدی از کجا بیارم
      • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        0 0
        گوشی رو بردار برو تلگرام مفت هر فیلم خواستی نگاه کن کتاب هم مفت دانلود کن بخون
    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      10 0
      پاسخ
      مثبت شدن یازدهم
    • صبا IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 0
      پاسخ
      چرا نمی فهمید فقط دوازدهم قطعی باشه .. دانش آموز ی که میخواد دوازدهم رو ترمیم بزنه و درعین حال مجبوره برای یازدهم هم ایجاد سابقه کنه چطور ۱۶ درس رو بدون فاصله آزمون نهایی بده ؟ فکر کردین این چه استرسی به دانش آموزان وارد میکنه؟
    • بی IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      13 0
      پاسخ
      آقای خسرو پناه با این تصمیماتی که میگیریدما رانسبت به خودتان وهمه چیز بد بین میکنید شما این چنین باعث دلگرمی ما میشید؟ به خدا که آینده ما جوانان به دست شما خراب میشه نه تنها ما بلکه خانواده هایمان هم ناراحتند همه شما که بااین تصمیمات بی پشتوانه یک عمر زحمت ما وخانوادهایمان را هدر میدهیدو تا قیامت مدیون ما خواهید ماند ۹۹درصد مردم تاثیر مثبت یازدهم را میخواهند
    • حسن علی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      رضایت معلم ها بیشتره چون اصلا در مناطق روستایی و حاشیه ای مدرسه هارو تعطیل کردن دانش آموزان دهم یازدهم دوازدهم حرفشونم شده این که نمرات معلم ها در قبولی تو کنکور پچیزی نمی ارزه
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 5
      پاسخ
      کنکور باید حذف بشه و تاثیر معدل پابرجا بمونه آخه چیه این کنکور با این ضریب های بالا بنده خدا بچه یه دونه تست اشباه بزنه کلی رتبه جا به جا شده در طول سال دانش آموز موظف هست که درس بخونه و آزمون بده و طبق رتبه ای که کسب میکنه مستقیم بره دانشگاه
      • امیر حسین IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        7 0
        سلام نهاییم فرقی نمیکنه با اون ضریب هاش اگه یک نمره ادبیاتت کمتر شه حداقل 100 تا رتبه ات تغییر میکنه حالا فکر کن شما سال یازدهم پات بشکنه یا مریضی بگیری و یکی رو خوب ندی اولا سال بعدش نمیتونی جبران کنی اگه بخوای دوباره بدی اگه همه رو هم 20 شده باشی ولی به خاطر اون یک دونه باید همرو بدی که میشه 16 امتحان در 21 روز دوما پولش و رفت و امدش هم برای بعضی ها مشکله همچنین سال بعد ممکنه اونی که 20 شدی رو کمتر بگیری بعدشم چطوری می خوان 20 پارسال رو با 20 امسال ترازاشون یکی باشه؟سطح امتحانا که یکی نیست
      • تاثیر مثبت یازدهم IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        3 0
        اگر از وضعیت تقلب دانش اموزان در امتحانات نهایی و تصحیح اشتباه معلمان خبر داشتید این رو نمیگفتید. خودم میدیدم بچه ها سر جلسه تقلب میکردند ولی در کنکور سراسری امکان تقلب خیلی کمه مگر اینکه پول برای خرید کنکور داشته باشید. تنها در صورتی از این طرح حمایت میکنید که خودتون یکی از متقلبان باشید
    • سمیرا IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 0
      پاسخ
      چرا کسی نیست جلوی این آدم لجباز رو بگیره چرا با آینده جوونها داره بازی میشه شهرستانی ها تا برن به حوزه آزمون برسن هزار بار میمیرن و زنده میشن بماند که باید برای رفت و آمدشون کلی هزینه کنند
    • محمد IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 0
      پاسخ
      آخه چرا ما شدیم. موش آزمایشگاهی . تا.کی باید پیشنهادات و نظرات به ما دانش آموزان تحمیل بشه من از طرف خودم خواهش میکنم فکر ما دانش آموزان رو هم بکنید هر روز یک بیانیه جدید. استرس. ترس وخوف از اینکه معدل یازدهم قراره چطور بشه. خواهشاً درک کنید
    • ... IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      6 0
      پاسخ
      #تاثیر_مثبت_یازدهم_کنکور1405
    • فریبا سالاریان IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      6 0
      پاسخ
      به نظرمن یک ماه امتحان دادن برای کنکور خیلی زمان زیادی هست وتخلف در این مدت زیادامتحان دادن بی نهایت زیاده وبررسی همه این موارد قابلیت اجرایی نداره به همین خاطر تاثیر قطعی معدل مصوبه کاملی نمیتواند باشد در حد ۲۰ الی ۳۰درصد قابل پذیرش هست پروسه کنکور در یک روز در تمام شهرها جمع میشودوکمتر میشود تخلف کرد فقط کافیه در آن روز همه اینترنت قطع شود همین وبس
    • زهره IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      معدل یازده تآثیر مثبت بشه چرا این حجم فشار استرس دانش آموز وارد میکنید .! تک تک آزنون های نهایی بچه ها با فشار استرس شدید سرجلسه حاضر میشن گاهی قبل یا بد آزمون زیر سرم ... چرا !!؟؟ چون آینده شون منوط ب نتیجه نهایی کردید . زمانی تآثیر قطعی بشه یازدهم بستر عدالت آموزشی مدارس فراهم و نحوه آزمون تستی باشه مثل کنکور
    • خورشید IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      7 1
      پاسخ
      چطوری به نفع بچه ها پشت کنکوره، الان باید ۱۲ رو ترمیم کنیم، ۱۱هم بخونیم، کنکورم بدیم، اقا به خدا داغون میشیم، نمیشه
    • زهرا IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      3 1
      پاسخ
      برگزاری امتحانات متعدد کیفیت دانش آموزان رو کاهش میده و باعث یکنواختی میشود شما دارین کیفیت رو فدای کمیت میکنید و هی اصرار بر بیشتر شدن امتحانات و هدر رفت فرصت ها بجای ایجاد زیرساخت و افزودن هزینه بر دوش مردم دارید. منصفانه و عادلانه قانون وضع کنید تا مجبور به اصلاح قانون نشوید!
    • Modarresi Amin IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 4
      پاسخ
      تاثیر یازدهم باید قطعی بماند
    • ایران مظلوم IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بعنوان قشر کارگر و پدر دانش آموز کلاس یازدهم امتحانات نهایی و تاثیر معدل حتی سه ساله قطعی کنید نا دانش آموز باسواد بره دانشگاه و دانشجویان باسواد تحویل بدیم و از مافیای کنکور و سهمیه های خاص جلوگیری بشود ،،معترضین یا سهمیه ای هستند و یا مافیای کنکور

