امین نامنی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از آخرین روند برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: دبیر جشنواره رسانهای ابوذر خراسان شمالی معرفی شد و مسئولیت دبیری این دوره از جشنواره به وی محول شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مقدماتی جشنواره افزود: جلسه انتخاب داوران جشنواره ابوذر با حضور مسئولان و فعالان رسانهای برگزار شد و در این نشست، شاخصها و معیارهای داوری آثار مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی با یادآوری زمان محدود باقیمانده برای شرکت در جشنواره تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانهای ابوذر تا پایان آذرماه است و تنها هفت روز تا پایان این مهلت باقی مانده است.
نائمی از خبرنگاران، فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای رسانهای خراسان شمالی دعوت کرد تا با ارسال آثار خود، در این رویداد رسانهای شرکت کنند و گفت: جشنواره ابوذر فرصتی مهم برای شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیتهای رسانهای استان خراسان شمالی است.
نظر شما