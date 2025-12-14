  1. استانها
نامنی: جشنواره ابوذر فرصتی برای تقویت جریان رسانه‌ای انقلاب است

بجنورد- مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر بستر مناسبی برای شناسایی و تقویت جریان رسانه‌ای متعهد و انقلابی در استان است.

امین نامنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آخرین روند برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: دبیر جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی معرفی شد و مسئولیت دبیری این دوره از جشنواره به وی محول شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مقدماتی جشنواره افزود: جلسه انتخاب داوران جشنواره ابوذر با حضور مسئولان و فعالان رسانه‌ای برگزار شد و در این نشست، شاخص‌ها و معیارهای داوری آثار مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی با یادآوری زمان محدود باقی‌مانده برای شرکت در جشنواره تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر تا پایان آذرماه است و تنها هفت روز تا پایان این مهلت باقی مانده است.

نائمی از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای خراسان شمالی دعوت کرد تا با ارسال آثار خود، در این رویداد رسانه‌ای شرکت کنند و گفت: جشنواره ابوذر فرصتی مهم برای شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیت‌های رسانه‌ای استان خراسان شمالی است.

